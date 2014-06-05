欧元债市：二线公债上扬，因欧洲央行多管齐下提振经济

* 欧洲央行推出新举措刺激经济，包括将存款利率降至负值

* 二线公债跑赢，因策略师对核心公债发出警告

* 爱尔兰公债收益率跌至可比美国公债收益率之下，为2007年以来首见

* 欧洲央行公布注资计划后，货币市场持平

路透伦敦6月5日 - 欧元区二线公债收益率周四跌至接近纪录低位，因欧洲央行推出一系列举措，抗击通胀并提振区内脆弱的经济复苏。

西班牙和意大利公债跑赢评级较高的区内公债，之前欧洲央行采取前所未见的行动支撑部分欧洲最脆弱的经济体。

“总体而言，欧洲央行的所有举措，从技术上看，显然仍是将重点放在二线国家，”德国商业银行的利率策略师David Schnautz表示。

欧洲央行将三大利率降至纪录低位，并首次将存款利率降至负值。

另外，欧洲央行总裁德拉吉还公布了一项为银行提供长期资金的计划，以促使银行增加对中小企业的放贷。

10年期西班牙和意大利公债收益率 分别下跌9个和7个基点，触及2.81%和2.92%的日低，之后缩减部分涨幅。希腊10年期公债收益率下跌16个基点，至6.23%的日低。葡萄牙10年期公债收益率跌9个基点，报3.61%。

债市策略师称，央行的举措可能对10年期德债和德债期货不利。

尽管欧洲央行并没有排除实施包括所有欧元区公债在内的范围更广的资产购买计划的可能性，但苏格兰皇家银行称，这些举措看似来得有些晚，尤其是央行的新长期再融资操作要等到9月才开始实施。

德国商业银行的Schnautz称，欧洲央行将焦点放在推高通胀，这一点也必须反应在长期利率产品的估值中。

德拉吉举行记者会期间，德债期货 跌68个跳动点，至日低145.25，后反弹，在尾盘升至平盘之上。10年期德债收益率跳升4个基点，至日高1.44%，但稍后回落。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]