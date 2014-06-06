欧元债市：欧洲央行新刺激措施令多个二线国家公债收益率触及新低

澳新汇市：澳元持稳而新西兰元小跌，市场聚焦法国大选
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
* 意大利，西班牙和爱尔兰公债收益率触及新低
* 欧洲央行新措施扶助支撑二线国家银行放贷
* 美国公布就业数据后，德债延续升势
* 标普上调爱尔兰评等，确认意大利评等
路透伦敦6月6日 - 欧元区较低评级国家政府公债收益率(殖利率)周五跌至记录新低，因欧洲央行祭出新一波刺激举措，对抗通缩威胁并支撑欧元区脆弱的经济复苏，使市场受到鼓舞。
意大利、西班牙和爱尔兰公债引领欧元区公债普遍上扬，交易商表示，欧洲央行周四的举措旨在促进区内部分体质最脆弱国家的银行放贷。
美国公布的5月就业增长大致符合预期，但未能影响投资人追捧欧元区公债。
欧洲央行将三大利率降至纪录低位，并首次将存款利率降至负值。
另外，欧洲央行总裁德拉吉还公布了一项为银行提供长期资金的计划，以促使银行增加对中小企业的放贷。
意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 均大跌20个基点，分别创下2.73%和2.62%的纪录新低。爱尔兰10年期公债收益率 跌14个基点，报2.45%的新低。希腊10年期公债收益率 急挫45个基点，报5.80%，跌向4月触及的四年低点。
标准普尔将爱尔兰信贷评等由“BBB+”上调至“A”，展望为正面，并确认意大利评等为“BBB/A-2”，展望维持负面后，爱尔兰和意大利公债的升势也获得巩固。
德国10年期公债收益率 跌6个基点，报1.30%。美国公布就业数据后，德债收益率的跌势动能增强。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：