欧元债市：欧洲央行新刺激措施令多个二线国家公债收益率触及新低

* 意大利，西班牙和爱尔兰公债收益率触及新低

* 欧洲央行新措施扶助支撑二线国家银行放贷

* 美国公布就业数据后，德债延续升势

* 标普上调爱尔兰评等，确认意大利评等

路透伦敦6月6日 - 欧元区较低评级国家政府公债收益率(殖利率)周五跌至记录新低，因欧洲央行祭出新一波刺激举措，对抗通缩威胁并支撑欧元区脆弱的经济复苏，使市场受到鼓舞。

意大利、西班牙和爱尔兰公债引领欧元区公债普遍上扬，交易商表示，欧洲央行周四的举措旨在促进区内部分体质最脆弱国家的银行放贷。

美国公布的5月就业增长大致符合预期，但未能影响投资人追捧欧元区公债。

欧洲央行将三大利率降至纪录低位，并首次将存款利率降至负值。

另外，欧洲央行总裁德拉吉还公布了一项为银行提供长期资金的计划，以促使银行增加对中小企业的放贷。

意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 均大跌20个基点，分别创下2.73%和2.62%的纪录新低。爱尔兰10年期公债收益率 跌14个基点，报2.45%的新低。希腊10年期公债收益率 急挫45个基点，报5.80%，跌向4月触及的四年低点。

标准普尔将爱尔兰信贷评等由“BBB+”上调至“A”，展望为正面，并确认意大利评等为“BBB/A-2”，展望维持负面后，爱尔兰和意大利公债的升势也获得巩固。

德国10年期公债收益率 跌6个基点，报1.30%。美国公布就业数据后，德债收益率的跌势动能增强。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]