欧元债市：欧元区公债收益率大跌，德拉吉讲话巩固QE臆测

* 德拉吉讲话提振欧洲央行进一步放宽政策的臆测

* 多数欧元区公债收益率降至纪录低点

路透伦敦8月25日 - 多数欧元区公债收益率(殖利率)周一大幅下滑至纪录低点，因对欧洲央行准备购买资产应对通胀下滑的臆测升温。

德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、爱尔兰等国公债收益率均挫至纪录低点。希腊公债收益率也下滑，但仍高于今年低位，一消息人士向路透表示，希腊计划短期内发债。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周五强调，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来应对。

他表示，政府可以采取更多措施来提升需求，并指出过去一个月通胀预期如何下降。讲话令市场对欧洲央行将祭出大规模购买资产，即量化宽松政策的臆测升温。

“市场看来认为欧洲央行将实施量化宽松政策的可能性增加，”SEB首席固定收益策略师Jussi Hiljanen表示，“通胀预期一路下滑，这令欧洲央行愈发担心。”

德国10年期公债收益率 触及0.926%的纪录低点，之后反弹至0.95%。分析师表示，伦敦银行假期令市场交投清淡，走势可能被夸大。

欧元区7月消费者物价指数仅增长0.4%，预计周五公布的8月通胀仅升0.3%，远低于欧洲央行设定的略低于2%的目标。

法国10年期公债收益率 低见1.29%。法国总统奥朗德(Francois Hollande)的办公室发表声明称，总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一已经向总统提交其政府辞呈。新政府将在周二成立。但市场摆脱该消息影响。

西班牙<ES10YT=TWEB及意大利10年期公债收益率 均重挫超过10个基点，分别报2.22%及2.44%，葡萄牙10年期公债收益率 急挫25个基点，至3.01%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]