欧元债市：德债收益率触及纪录低位，因市场押注欧洲央行实施QE的几率提高

* 德国消费者信心回落，意大利须下修GDP成长预估

* 德债收益率跌至0.9%之下

* 德国财长朔伊布勒称市场‘过度解读’德拉吉讲话

路透伦敦8月27日 - 德债收益率周三触及纪录低位，因有进一步证据显示区内经济成长放缓，使欧洲央行将采取进一步刺激举措的预期升温。

弱于预期的德国消费者信心数据推高德债，另外，意大利经济部长称该国政府须下调经济成长预期也提振德债价格。

为应对欧元区成长疲弱的困境，欧洲央行总裁德拉吉上周五发表的讲话暗示，央行的政策响应转向促成长。对投资者而言，至关重要的一点是，他为进行大规模资产购买，即量化宽松(QE)，敞开了大门。

德债期货 盘中攀升至纪录高位151.47，上扬65个跳动点。10年期德债收益率 降至纪录低位0.896%，自年初以来累积下跌逾100个基点。

10年期西班牙 和意大利 公债收益率连续第三日触及纪录低位，分别为2.087%和2.346%。

德拉吉最担心的市场通胀预期走低。德国最新的消费者通胀数据将于周四公布，之后是周五将出炉的欧元区通胀数据，这两项数据都受到市场的密切关注。

仅有少数策略师预计欧洲央行将在下周会议上宣布采取进一步政策行动，但有一位交易员称，投资者将“希望所有的噪音都是正确的。”

摩根大通在一份报告中表示，预计欧洲央行将在下周会议上降息，并下调计划收取的新一轮定向长期再融资操作(TLTROs)的利率。此项操作将从下月开始执行。

但那些寄望央行进一步放宽政策的投资者可能会失望。德国财长朔伊布勒周三接受报章访问时称，德拉吉的讲话被“过度解读”，尤其是有关财政政策在促成长方面发挥更大作用的讲话。(完)

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