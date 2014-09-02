欧元债市：葡萄牙公债收益率攀升，因该国新债发售导致一级市场供应大增

* 葡萄牙公债标售导致一级市场供应大增

* 15年公债发售将测试市场信心

* 美国ISM制造业数据公布后，德债上扬

* 投资者对欧洲央行在本周推出进一步刺激举措的希望降温

路透伦敦9月2日 - 葡萄牙公债收益率周二上扬，该国准备在被迫对国内最大上市银行圣灵银行(BES)施救后首次发行公债。

葡萄牙将于周三通过银团发售15年期公债，周四法国和西班牙也将有新债入市，这促使部分投资者和银行交易商卖出未到期公债，以便为新债供应预留资金。

尽管新债发售导致市场短暂下跌，但策略师表示，此次标售对葡萄牙而言具有里程碑式的意义，该国在今年5月走出了欧盟/国际货币基金组织(IMF)的救助，紧接着，银行业问题又让其再陷困境。

这是葡萄牙自2006年以来发售的最长年期的公债。长期公债通常被养老基金和保险商等较为稳定但保守的投资者持有，而对冲基金等其他投资者则亲睐较短期公债。

“这是市场正常化的最终迹象，”苏格兰皇家银行的策略师Michael Michaelides表示。

葡萄牙10年期公债收益率上扬5个基点，报3.25%，表现不及很多二线公债，之前IFR报告了新债发售的细节。

西班牙和意大利10年期公债收益率 分别上扬2和3个基点，报2.28%和2.46%。

Michaelides表示，对葡萄牙新债的需求将更真实地反应投资者对该国公债的需求，因这类年期的公债不可能成为欧洲央行未来资产购买计划购买的目标。

不过，部分投资者开始在周二大涨后锁定获利，因有迹象显示，投资者对欧洲央行将在周四会议上宣布推出进一步刺激举措的预期正逐步降温。

10年期德债收益率 攀升6个基点，报0.944%，之前美国公布ISM制造业指数。10年期法国和荷兰等核心公债收益率 增幅相当。(完)

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