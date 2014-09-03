欧元债市：寻求收益的投资者大举买入葡萄牙15年期公债，关注ECB会议

* 葡萄牙在救助圣灵银行后首次发行公债

* 相对较高的收益率吸引投资者

* 德国五年期公债标售因收益率不断下降和乌克兰危机有望解决而受创

路透伦敦9月3日 - 葡萄牙周三成功进行救助圣灵银行后的首次公债发售，因预期欧洲央行将再推货币刺激举措，寻求收益的投资者大举买入该国的15年期公债。

此次公债发售的投标规模超过80亿欧元，是35亿欧元计划发行规模的逾两倍，这样的结果对希腊年底前发行新七年期公债的计划而言是个好兆头。

相反，德国今日进行的五年期新债标售需求不旺，受累于在乌克兰表示与俄罗斯就该国东部停火步骤达成一致后，对避险资产的需求降温。

另外，德国新债的收益率仅为0.25%，以及交易所技术故障，也是导致需求疲弱的原因，今日的投标刚好与计划发行规模持平。

鉴于最高评级公债的收益率很低，且意大利和西班牙等较大规模二线国家的借贷成本已降至纪录低位，市场策略师认为，葡萄牙公债发售不会遇到任何问题，因该国公债的收益率仍相对较高。

葡萄牙15年期公债的票息为3.875%，是该国2008年以来发行的最长年期公债。西班牙本周将私售票息为4%的50年期公债。退休基金与保险业者这类稳健保守型投资者，偏好持有长期公债；避险基金与其他类型投资人则偏好短期公债。

公债发售结束后，葡萄牙10年期公债收益率 从日高回落，日内小涨，报3.26%。

葡萄牙公债表现略强于可比德债，10年期德债收益率攀升3个基点，报0.96%，因有消息称，解决乌克兰危机的和平进程即将展开。

尽管很多市场人士预计，欧洲央行短期内不会推出进一步刺激举措，但任何欧洲央行正在为推出资产购买计划，或量化宽松计划，作准备的明确暗示预计都将使欧元区公债收益率保持在历史低位附近。

花旗在一份给客户的报告中称，“我们认为，任何令人失望的迹象都将消退，尤其是对二线公债的影响，因欧元区基本面快速改善的希望渺茫，因此暗示欧洲央行将采取进一步的刺激举措。”(完)

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