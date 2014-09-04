欧元债市：欧洲央行新刺激措施压低欧元区公债收益率及货币市场利率

* 欧洲央行意外降息至纪录新低

* 二线公债收益率大跌7-16个基点

* 短期货币市场利率在负值区域内进一步下滑

路透伦敦9月4日 - 多数欧元区公债收益率和货币市场利率周四下滑，此前欧洲央行降息，并宣布计划购买资产，以试图刺激停滞的欧元区经济。

欧洲央行意外降息至纪录新低，总裁德拉吉表示，将在下月开始购买证券化贷款和担保债券，因欧元区经济前景进一步恶化。

从欧洲央行放宽货币政策中得益最多的较低评等欧元区10年期公债收益率跌7-16个基点，短期货币市场利率在负值区域内进一步下滑。

西班牙和意大利10年期公债收益率 下挫12个基点，分别报2.17%和2.36%。希腊10年期公债收益率 急挫16个基点，报5.70%。多数最高评等欧元区公债收益率也下滑，较短期公债收益率在负值区域内进一步走低。

德国10年期公债收益率 一度跌向上周触及的纪录低点0.867%，之后反弹小幅收高，因部分交易商对全面购买资产计划中可能包括购买主权债的押注减少。

德拉吉表示，欧洲央行管委会一致承诺，如果通胀看来保持过低过久，将使用其他“非传统工具”--即相仿美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行印钞购买资产。他还表示，周四的决定并非获得同仁的一致支持，但获得了“相当多数”的支持。

部分市场人士认为这意味着欧洲央行推出量化宽松政策的门槛更高了。(完)

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