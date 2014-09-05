欧元债市：ECB新举措推动意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率触及纪录低位

* 二线公债表现出众，因投资者在欧洲央行放宽政策后寻求收益率

* 疲弱的美国就业数据巩固了美联储不急于升息的押注

* 欧洲央行降息并宣布购买ABS的计划

路透伦敦9月5日 - 意大利、爱尔兰和西班牙公债收益率周五触及历史低位，因欧洲央行降息并为大规模购债计划铺路的行动，推动欧元区公债普涨。

数据显示，8月美国就业岗位增幅不及预期，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将等到明年晚些时候才开始升息的观点。这支持了投资者对风险较高资产的胃纳，其中包括较低评等的欧元区公债。

欧洲央行周四宣布，调降指标再融资利率至0.05%，将隔夜存款利率调降至负0.20%，并宣布购买资产担保证券(ABS)和担保债券的新计划。 消息公布后，欧元区二线公债带领欧债市场攀升。

欧洲央行总裁德拉吉周四还为利用新发行的货币购债公债的计划，即量化宽松计划，敞开大门，尽管德国仍对此项计划持反对意见。

10年期西班牙、意大利和爱尔兰公债 收益率回落9-11个基点，分别触及2.05%，2.26%和1.643%的历史低位。欧洲央行的刺激举措令二线公债受益最大，因最高评等公债收益率走低，促使投资者买入二线公债寻求较高回报。

两年期德国、荷兰、比利时、奥地利、法国和芬兰公债收益率转为负值，这意味着投资者实际上要为持有这些公债支付成本。两年期爱尔兰公债收益率接近零。

收益率最高的欧元区两年期公债是葡萄牙公债，其收益率为0.59%，2011年欧债危机最严重期间为逾22%。

很多市场人士预计，随着投资者寻求回报最大化，10年期二线公债与可比德债收益率差有收窄的空间。

RIA Capital Markets的债市策略师Stamenkovic表示，西班牙和意大利公债较可比德债收益率溢价收窄至100个基点之下“只是时间问题。”花旗的策略师称，“欧洲央行的行动对寻求收益的热潮再度兴起起到了涡轮增压的作用”，他们预计，第四季度西班牙公债较可比德债收益率差将仅为75个基点。

10年期德债收益率 回落3个基点，报0.94%，因美国就业数据不及预期，该数据抵消了乌克兰政府军与亲俄叛军达成停火协议的消息的影响。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]