欧元债市：西班牙公债收益率攀升，因担忧该国加泰罗尼亚独立意向

* 西班牙公债收益率攀升，因投资者关注苏格兰公投

* 欧盟推迟执行对俄罗斯的新一轮制裁

* 美联储研究显示，市场可能低估了美国升息的速度

路透伦敦9月9日 - 西班牙公债收益率周二攀升，因投资者担忧，在苏格兰公投前拥独阵营的支持率快速攀升，可能促使诸如西班牙加泰罗尼亚地区等欧洲其他国家的分离主义者再掀独立热潮。

最新的民调显示，在9月18日苏格兰独立公投举行前，拥独阵营与反对阵营旗鼓相当。

西班牙加泰罗尼亚地区计划在11月举行公投，投资者认为，如果苏格兰最终脱离英国独立，将鼓舞其他国家独立行动的士气，使西班牙面临同样的风险。西班牙政府并未承认加泰罗尼亚地区的公投计划。

西班牙10年期公债收益率 攀升12个基点，报2.21%，从上周触及的2.045%的纪录低位进一步反弹。其他欧元区公债收益率上扬5-7个基点。西班牙公债连续第二日跑输。

西班牙公债违约保险成本也攀升，根据Markit提供的数据，五年期信贷违约互换合约上扬6个基点，报61个基点。意大利信贷违约互换合约上扬4个基点，报88个基点。均远低于2012年中欧洲危机最严重时期触及的逾500个基点的令人瞠目结舌的高位。

尽管预计位于巴塞罗那的宪法法院将在下月否决加泰罗尼亚地区的公投，对政治情势发展的关注，促使部分市场人士规避西班牙公债，青睐意大利公债，在近期跑赢后，出脱西班牙公债。

不过，荷兰合作银行的策略师称，西班牙公债跑输英债表明，很多卖压是因近期大涨，推低收益率至略高于2%后出现的“大量获利了结”所致。

荷兰合作银行称，欧洲央行的宽松政策意味着，苏格兰公投引发的卖压只应被视为上行路上的“小坑洼”，而不是路障。

英国10年期公债收益率 持平在2.48%，脱离2.53%的日高。

欧元区其他国家公债的收益率也攀升，因欧盟推迟实施针对俄罗斯的新一轮制裁，且旧金山联储的研究显示，市场可能低估了美国利率攀升的步伐。

德国10年期公债收益率 重返1%之上，日内上扬6个基点。(完)

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