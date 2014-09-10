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债券 | 2014年 9月 11日 星期四 00:23 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率续升，该国加泰罗尼亚地区关注苏格兰公投

* 苏格兰独立努力引发对西班牙加泰罗尼亚地区独立意向的担忧

* 西班牙公债可能录得逾一年来最大单周跌幅

路透伦敦9月10日 - 西班牙公债收益率周三连续第三日大涨，因投资者担忧苏格兰争取独立的努力可能鼓舞西班牙加泰罗尼亚地区步其后尘，这可能给西班牙带来非常严重的后果。

交易商称，一独立博主进行的一项未经证实的在线民调显示，拥独阵营的支持率为53.9%。苏格兰将于9月18日举行公投。

一些知名机构之前进行的民调显示，拥独阵营与反对独立阵营的支持率旗鼓相当。

富庶的西班牙加泰罗尼亚地区计划在11月进行独立公投，该地区的议会预计将通过一项法案，在本月晚些时候进行公投。西班牙政府预计将向宪法法院提出反对公投。

西班牙10年期公债收益率 上扬10个基点，至2.3%，上周触及略高于2%的纪录低位。

本周，西班牙公债收益率增幅为去年6月中以来最大，延续跑输欧元区其他国家公债的走势。

如果周五录得同样的跌幅，将创下2012年欧债危机最严重时期以来的最大单周跌幅。周四是加泰罗尼亚地区的国庆日，预计短期内西班牙公债仍将承压。

其他欧元区公债收益率也攀升，但升幅不及西班牙公债。10年期德债收益率上扬2个基点，至日高1.02%，之后小幅回落，因市场仍担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前升息。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
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