欧元债市：西班牙公债收益率续升，该国加泰罗尼亚地区关注苏格兰公投

中国债市动态：现券收益率小降IRS波动不大，新发国债不佳影响暂不明显
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
* 苏格兰独立努力引发对西班牙加泰罗尼亚地区独立意向的担忧
* 西班牙公债可能录得逾一年来最大单周跌幅
路透伦敦9月10日 - 西班牙公债收益率周三连续第三日大涨，因投资者担忧苏格兰争取独立的努力可能鼓舞西班牙加泰罗尼亚地区步其后尘，这可能给西班牙带来非常严重的后果。
交易商称，一独立博主进行的一项未经证实的在线民调显示，拥独阵营的支持率为53.9%。苏格兰将于9月18日举行公投。
一些知名机构之前进行的民调显示，拥独阵营与反对独立阵营的支持率旗鼓相当。
富庶的西班牙加泰罗尼亚地区计划在11月进行独立公投，该地区的议会预计将通过一项法案，在本月晚些时候进行公投。西班牙政府预计将向宪法法院提出反对公投。
西班牙10年期公债收益率 上扬10个基点，至2.3%，上周触及略高于2%的纪录低位。
本周，西班牙公债收益率增幅为去年6月中以来最大，延续跑输欧元区其他国家公债的走势。
如果周五录得同样的跌幅，将创下2012年欧债危机最严重时期以来的最大单周跌幅。周四是加泰罗尼亚地区的国庆日，预计短期内西班牙公债仍将承压。
其他欧元区公债收益率也攀升，但升幅不及西班牙公债。10年期德债收益率上扬2个基点，至日高1.02%，之后小幅回落，因市场仍担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前升息。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%