欧元债市：西班牙公债走低，因担心苏格兰公投和美国升息将近

* 西班牙公债收益率录得去年中以来最大周度涨幅

* 苏格兰拥独阵营支持率急升使加泰罗尼亚分离主义者倍受鼓舞

* 美国零售销售数据公布后，其他欧元区公债收益率也攀升

* 投资者预计美联储在下周会议上将持强硬立场

* 标普将希腊主权评等从B-上调至B

路透伦敦9月12日 - 西班牙公债收益率周五攀升，本周录得逾一年来最大单周升幅，因预期美国可能会提前升息，以及担忧苏格兰独立公投将鼓舞西班牙加泰罗尼亚分离主义者的独立意愿。

今日公布的美国零售销售数据强劲，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的几率增加。数据公布后，公债市场全线遭抛售，美国公债和德债也受到重创，但西班牙公债跌幅居前。

“由于欧元区债市缺乏明确的方向，与美国公债的联动关系就变得更为重要，”荷兰国际集团的高级利率策略师Alessandro Giansanti表示。

“西班牙的情况有所不同，该国债市对苏格兰独立公投的情况非常敏感。”

周五公布的更多民调结果显示，苏格兰拥护独立和拥护统一的两个阵营的支持率不分伯仲，很多投资者对苏格兰独立将给加泰罗尼亚地区造成的影响感到不安。

10年期西班牙公债收益率 盘中攀升11个基点，报2.42%，稍后公债价格回吐部分跌幅。欧洲市场收盘时，10年期公债收益率本周上扬29个基点，为去年6月以来公债价格表现最差的一周。

一项YouGov为泰晤士报进行的民调结果显示， 52%的苏格兰人支持留在英国，48%的人支持独立。Guardian/ICM的民调结果显示，51%的苏格兰人支持统一，49%的人支持独立。

在下周四投票前，还有多项民调结果将公布。分析师预计，在此之前西班牙公债走势仍将十分震荡。

10年期德债收益率攀升5个基点，至一个月高位1.097%，跟随美国公债跌势，因数据显示，美国8月零售销售增长。其他可比欧元区公债收益率也走高。

另外，标普将希腊评等从B-上调至B，因该国进行了大规模财政调整，且预计希腊经济明年将走出持续了七年的衰退。(完)

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