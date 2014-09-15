欧元债市：希腊公债收益率小跌，此前标普上调该国信用评级

英国经济：英国人对楼市的预期依然低迷--Halifax
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
希腊10年期公债收益率 周一开盘跌3个基点，至5.70%。其他欧洲主权债则基本持平或小幅上涨。
“外界对评级上调基本有所预期，但仍然可以解释今天早盘走势稍微领先的原因，”德国商业银行利率分析师Guntermann称。
惠誉在3月将希腊评级上调至B，穆迪在8月将其上调至“Caa1”。分析师现预计穆迪周五重审斯洛文尼亚评级时，也将上调至投资级别，与其他欧洲二线国家大趋势保持一致。
在此之前，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三的会议，寻找升息时间的线索。
若美联储升息，将在全球市场掀起波澜，推动欧元区国家公债收益率上涨，即便欧洲央行的货币政策极其宽松。
苏格兰周四进行独立公投，可能也将在欧元区市场引起波动。
分析师称，若投票支持独立，将打击西班牙和比利时等国公债市场，因为这些国家也有独立运动，导致投资者逃往德国公债等避险资产。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/王丽鑫； 审校 张涛/高琦)
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。