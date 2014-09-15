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债券 | 2014年 9月 15日 星期一 16:26 BJT

欧元债市：希腊公债收益率小跌，此前标普上调该国信用评级

希腊10年期公债收益率 周一开盘跌3个基点，至5.70%。其他欧洲主权债则基本持平或小幅上涨。

“外界对评级上调基本有所预期，但仍然可以解释今天早盘走势稍微领先的原因，”德国商业银行利率分析师Guntermann称。

惠誉在3月将希腊评级上调至B，穆迪在8月将其上调至“Caa1”。分析师现预计穆迪周五重审斯洛文尼亚评级时，也将上调至投资级别，与其他欧洲二线国家大趋势保持一致。

在此之前，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三的会议，寻找升息时间的线索。

若美联储升息，将在全球市场掀起波澜，推动欧元区国家公债收益率上涨，即便欧洲央行的货币政策极其宽松。

苏格兰周四进行独立公投，可能也将在欧元区市场引起波动。

分析师称，若投票支持独立，将打击西班牙和比利时等国公债市场，因为这些国家也有独立运动，导致投资者逃往德国公债等避险资产。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/王丽鑫； 审校 张涛/高琦)
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