欧元债市：评级上调拖累希腊公债收益率走低，关注爱尔兰新债供应

* 标普上调希腊评等提振投资者信心

* 希腊总理称该国不需要第三轮救助

* 美联储会议和苏格兰公投可能导致市场大幅波动

* 西班牙公债在上周大跌后收复部分失地

路透伦敦9月15日 - 希腊公债收益率周一小涨，因标准普尔上周上调该国评等，称经济继续从持续六年的衰退中复苏。

标普上周五将希腊评等从B-上调至B，这是对该国脆弱的联合政府的一大提振，政府目前希望摆脱欧盟/国际基金组织(IMF)救助计划的约束。

预计希腊将在今年晚些时候与债权人就进一步债务减免进行磋商，总理萨马拉斯周末接受一家报纸采访时表示，坚信该国不需要第三轮救助。

希腊10年期公债收益率 周一开盘时回落3个基点，报5.70%， 在下午的交易中价格缩减部分涨幅。

市场本周将关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的政策声明，从中寻找逾八年来首次升息时间的线索。

美联储升息将导致欧元区的借贷成本攀升，尽管欧洲央行目前保持超宽松货币政策。

周四将举行的苏格兰独立公投可能导致欧元区债市短期内出现大幅波动。目前拥护独立和支持统一的阵营旗鼓相当。

如果公投结果为支持独立，可能导致西班牙和比利时等国公债受创，因这两个国家的分离主义者目前也在酝酿类似的行动，而德国公债将因避险买盘而受益。

在上周录得逾一年来最大单周跌幅后，西班牙公债周一收复部分失地。10年期西班牙公债收益率 回落1个基点，报2.35%。在苏格兰公投举行前，部分市场人士仍十分担忧，他们规避西班牙公债，亲睐意大利公债。

另外，爱尔兰公债收益率周一早盘小跌，因分析师预计，该国政府在今后一年内将从债市筹借更多资金，以提前偿还IMF提供的救助贷款。

周五举行的欧元区财长会议支持该国在年底前开始偿还180亿欧元贷款中的一部分的计划。

尽管该国将利用现金储备来为提前偿还贷款提供部分资金，但部分分析师预计，爱尔兰政府今明两年的公债发行规模将增加40-50亿欧元。

爱尔兰10年期公债收益率 早盘触及1.90%的高位，日内上扬约3个基点，后逆转价格跌势。(完)

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