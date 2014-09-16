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债券 | 2014年 9月 17日 星期三 00:08 BJT

欧元债市：德国10年期公债收益率一度重返1%之下，因德国ZEW指数下挫

* 德国分析师和投资者信心在9月下降至2012年12月以来最低

* OECD敦促欧洲央行采取更积极的行动

* 投资人关注美联储和苏格兰独立公投

路透伦敦9月16日 - 德国10年期公债收益率周二一度跌回1%下方，因数据显示德国9月投资人信心触及近两年最低，表明俄罗斯和西方的紧张关系已经殃及欧洲最大经济体。

德国经济智库ZEW周二公布，9月ZEW经济景气判断指数跌至6.9，为连续第九个月下滑，低于8月的8.6，但高于路透调查预估的4.8。

经济合作暨发展组织(OECD)周一下调主要发达经济体的成长预估，敦促欧洲央行(ECB)出台更加激进的刺激政策，以抵御欧元区的通货紧缩风险。 这令经济成长前景更加黯淡。

不过收益率午后上升，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三政策决议和周四的苏格兰独立公投之前，投资者情绪转趋谨慎。

德国10年期公债收益率 低见0.984%，之后反弹至1.02%，当日持平。

投资人将研读周三美联储会议声明，寻找美联储逾八年来首次升息时机的线索。市场预计美联储要到明年才会加息，但近期强劲的美国经济数据已经令联储官员承认可能需要较几个月前预想的更快行动了。

欧元区二线公债收益率持平至小涨，西班牙10年期公债收益率 升0.5%，报2.354%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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