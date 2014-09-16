欧元债市：德国10年期公债收益率一度重返1%之下，因德国ZEW指数下挫

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 德国分析师和投资者信心在9月下降至2012年12月以来最低
* OECD敦促欧洲央行采取更积极的行动
* 投资人关注美联储和苏格兰独立公投
路透伦敦9月16日 - 德国10年期公债收益率周二一度跌回1%下方，因数据显示德国9月投资人信心触及近两年最低，表明俄罗斯和西方的紧张关系已经殃及欧洲最大经济体。
德国经济智库ZEW周二公布，9月ZEW经济景气判断指数跌至6.9，为连续第九个月下滑，低于8月的8.6，但高于路透调查预估的4.8。
经济合作暨发展组织(OECD)周一下调主要发达经济体的成长预估，敦促欧洲央行(ECB)出台更加激进的刺激政策，以抵御欧元区的通货紧缩风险。 这令经济成长前景更加黯淡。
不过收益率午后上升，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三政策决议和周四的苏格兰独立公投之前，投资者情绪转趋谨慎。
德国10年期公债收益率 低见0.984%，之后反弹至1.02%，当日持平。
投资人将研读周三美联储会议声明，寻找美联储逾八年来首次升息时机的线索。市场预计美联储要到明年才会加息，但近期强劲的美国经济数据已经令联储官员承认可能需要较几个月前预想的更快行动了。
欧元区二线公债收益率持平至小涨，西班牙10年期公债收益率 升0.5%，报2.354%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选