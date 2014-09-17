欧元债市：西班牙公债收益率下滑，民调显示苏格兰反独势力小幅领先

* 民调显示苏格兰反独势力小幅领先

* 西班牙公债收益率下滑，因加泰罗尼亚关注苏格兰独立公投

* 德国发售两年期公债得标利率为负值，需求强劲

* 美国CPI下滑，缓和美联储升息忧虑

路透伦敦9月17日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周三下滑，此前苏格兰独立公投的新民调显示，支持留在英国的比例小幅领先。

欧元区其他地区公债收益率下跌，因预期本周欧洲央行提供的长期贷款部分资金将再投资到公债。

不过西班牙公债今日表现出众。过去10天投资人抛售西班牙债券，因担心若苏格兰公投结果由独立派胜出，可能鼓舞西班牙的加泰罗尼亚效法。

距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。由三个民调机构--ICM、Opinium和Survation--所作的三项调查结果显示，有48%的苏格兰人赞成独立、而支持留在英国的有52%。

西班牙10年期公债收益率 下滑11个基点至2.25%的日低。

交易商表示，走势对周四西班牙标售高至35亿欧元公债而言是好兆头。

德国发售33.4亿欧元两年期公债，得标利率为负0.07%，投标倍数为2.3。

美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的迫切性。

美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。 （完）

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