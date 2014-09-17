欧元债市：西班牙公债收益率下滑，民调显示苏格兰反独势力小幅领先

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
* 民调显示苏格兰反独势力小幅领先
* 西班牙公债收益率下滑，因加泰罗尼亚关注苏格兰独立公投
* 德国发售两年期公债得标利率为负值，需求强劲
* 美国CPI下滑，缓和美联储升息忧虑
路透伦敦9月17日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周三下滑，此前苏格兰独立公投的新民调显示，支持留在英国的比例小幅领先。
欧元区其他地区公债收益率下跌，因预期本周欧洲央行提供的长期贷款部分资金将再投资到公债。
不过西班牙公债今日表现出众。过去10天投资人抛售西班牙债券，因担心若苏格兰公投结果由独立派胜出，可能鼓舞西班牙的加泰罗尼亚效法。
距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。由三个民调机构--ICM、Opinium和Survation--所作的三项调查结果显示，有48%的苏格兰人赞成独立、而支持留在英国的有52%。
西班牙10年期公债收益率 下滑11个基点至2.25%的日低。
交易商表示，走势对周四西班牙标售高至35亿欧元公债而言是好兆头。
德国发售33.4亿欧元两年期公债，得标利率为负0.07%，投标倍数为2.3。
美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的迫切性。
美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。 （完）
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。