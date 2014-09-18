欧元债市：欧元区公债收益率大多上涨，因ECB TLTRO需求平平及联储利率前景

* 欧洲央行首轮新长期再融资操作需求远逊预期

* 收益率一度下滑，因投资人预计需要新的措施

* 美联储利率预估和美国初请失业金数据令公债承压

路透伦敦9月18日 - 欧元区公债收益率周四大多上涨，此前银行对欧洲央行(ECB)新的廉价长期贷款热情不高，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率预估暗示在未来几年加快升息。

欧洲央行周四向银行业者提供首批新的四年期贷款，即定向长期再融资操作(TLTRO)，这是欧洲央行新刺激方案中的主要工具，该行希望这套刺激举措将能避免通缩，并重振欧元区低迷的经济。在周四的操作中，欧洲央行向255家银行发放了826亿欧元贷款，远低于路透对基金经理人调查预估的1,330亿欧元。

许多投资人原本预计银行贷款的部分资金将再投资到公债，特别是二线公债中。

顶级欧元区公债收益率在震荡交投中领涨，投资人试图评估是否对欧洲央行长期贷款的反应平平会令央行最终祭出全面的购买资产计划。

美联储周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，但亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

美国劳工部公布：一周初请失业金人数为28.0万人(预估为30.5万人)；美国一周初请失业金人数四周均值为30.0万人；一周续请失业金人数为242.9万人(预估为247.0万人)。

德国10年期公债收益率 升4个基点，报1.04%，其他核心公债收益率升幅相若。

尽管今日对欧洲央行贷款的需求低迷，但许多分析师表示，目前为最新措施效果下定论为时尚早。

许多银行预计在12月的下一轮TLTROs中需求增加，因在下月公布压力测试结果后，银行会变得更有信心。

欧洲央行执委普雷特周四警告称，不要过度解读欧洲央行首轮四年期贷款操作需求偏低的现象，他强调称这只是央行一整套政策举措的一部分。 (完)

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