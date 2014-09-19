欧元债市：苏格兰拒绝独立，推动西班牙公债收益率大跌

* 苏格兰拒绝独立，推动西班牙公债收益率大跌

* 部分分析师仍预计加泰罗尼亚长期仍有风险

路透伦敦9月19日 - 西班牙公债周五跑赢欧洲其他地区公债，因市场认为苏格兰独立公投反对阵营胜出，降低了加泰罗尼亚脱离西班牙独立的可能性。

苏格兰在具有历史意义的公投中拒绝独立。苏格兰独立会造成英国的分裂，并将支持其他地方的分离主义。

欧元区内最受关注的是西班牙东北部富裕的加泰罗尼亚，该地区准备11月举行自己的独立公投，但此次公投并不被西班牙政府认可。

西班牙10年期公债收益率 下跌8个基点至2.20%，引领欧元区二线国家公债收益率全线下跌。

“市场曾担心如果苏格兰公投赞成独立，那么加泰罗尼亚分可能出现同样的情况。”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq表示。

“所以今日对过去几周的走势做出了修正。”

10年期德债收益率 也下跌，报0.997%。

德国商业银行分析师建议，趁西班牙公债上涨的机会来减少风险敞口，“因西班牙国内的政治风险在11月前不会消散。”(完)

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