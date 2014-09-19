欧元债市：苏格兰拒绝独立，推动西班牙公债收益率大跌

中港个股：民生银行理财“飞单”案系非法募集资金，目前查明涉案金额16.5亿元
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
* 苏格兰拒绝独立，推动西班牙公债收益率大跌
* 部分分析师仍预计加泰罗尼亚长期仍有风险
路透伦敦9月19日 - 西班牙公债周五跑赢欧洲其他地区公债，因市场认为苏格兰独立公投反对阵营胜出，降低了加泰罗尼亚脱离西班牙独立的可能性。
苏格兰在具有历史意义的公投中拒绝独立。苏格兰独立会造成英国的分裂，并将支持其他地方的分离主义。
欧元区内最受关注的是西班牙东北部富裕的加泰罗尼亚，该地区准备11月举行自己的独立公投，但此次公投并不被西班牙政府认可。
西班牙10年期公债收益率 下跌8个基点至2.20%，引领欧元区二线国家公债收益率全线下跌。
“市场曾担心如果苏格兰公投赞成独立，那么加泰罗尼亚分可能出现同样的情况。”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq表示。
“所以今日对过去几周的走势做出了修正。”
10年期德债收益率 也下跌，报0.997%。
德国商业银行分析师建议，趁西班牙公债上涨的机会来减少风险敞口，“因西班牙国内的政治风险在11月前不会消散。”(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017