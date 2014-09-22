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债券 | 2014年 9月 23日 星期二 00:52 BJT

欧元债市：法国公债表现出众，因穆迪维持该国评等

* 穆迪维持法国Aa1评等后，法国公债收益率下挫4个基点

* 穆迪警告评等展望仍为负面，因改革缓慢

* 较低评等公债收益率下滑，因经济数据料疲弱

路透伦敦9月22日 - 法国公债周一表现优于其他欧元区公债，因此前穆迪没有下调法国信贷评等，尽管该国未能完成减赤目标。

法国政府上周同意用更长的时间完成同欧洲伙伴国达成的减赤计划后，市场臆测法国评等被下调一个级距在所难免。

但穆迪周五维持法国Aa1评等，不过维持负面的评等展望，指因推进改革有困难。

法国10年期公债收益率 跌4个基点，报1.35%，表现超过其他欧元区公债。

法国10年期公债较可比德债利差收窄2个基点，报38个基点。

“市场对穆迪维持评等的反应有限，但即便下调了一个级距，如果市场反应非常有限我也不会感到意外，”法国巴黎银行策略师Patrick Jacq表示。

如果周二欧元区公布的采购经理人调查结果显示经济更为疲弱，市场对欧洲央行迟早将被迫祭出全面购买资产计划的臆测将升温。

上述预期也支撑对较低评等欧元区公债的需求。

意大利 和葡萄牙10年期公债 收益率小幅下滑。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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