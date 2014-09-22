欧元债市：法国公债表现出众，因穆迪维持该国评等

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
* 穆迪维持法国Aa1评等后，法国公债收益率下挫4个基点
* 穆迪警告评等展望仍为负面，因改革缓慢
* 较低评等公债收益率下滑，因经济数据料疲弱
路透伦敦9月22日 - 法国公债周一表现优于其他欧元区公债，因此前穆迪没有下调法国信贷评等，尽管该国未能完成减赤目标。
法国政府上周同意用更长的时间完成同欧洲伙伴国达成的减赤计划后，市场臆测法国评等被下调一个级距在所难免。
但穆迪周五维持法国Aa1评等，不过维持负面的评等展望，指因推进改革有困难。
法国10年期公债收益率 跌4个基点，报1.35%，表现超过其他欧元区公债。
法国10年期公债较可比德债利差收窄2个基点，报38个基点。
“市场对穆迪维持评等的反应有限，但即便下调了一个级距，如果市场反应非常有限我也不会感到意外，”法国巴黎银行策略师Patrick Jacq表示。
如果周二欧元区公布的采购经理人调查结果显示经济更为疲弱，市场对欧洲央行迟早将被迫祭出全面购买资产计划的臆测将升温。
上述预期也支撑对较低评等欧元区公债的需求。
意大利 和葡萄牙10年期公债 收益率小幅下滑。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。