欧元债市：希腊公债收益率触及一个月高位，因总理着眼退出救助

* 希腊总理称不需要第三轮救助

* 投资人担心民间借款增加

路透伦敦9月23日 - 希腊公债收益率周二触及一个月高位，因希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称该国可能提早退出救助计划，明年靠自己完成融资需求。

希腊在同最大的债权国德国会晤后做出了上述表述，引发部分市场人士担心，希腊退出2,400亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)金援计划的意愿可能导致未来获得债务免除的几率降低，给民间投资人带来更大的风险。

从市场借款增加会令在未来债务重组时民间投资人不得不承受的损失也增加。部分人士认为这是一个风险，特别是如果一些救助所要求的政策监管也随之撤走。

萨马拉斯表示，希腊预计在欧盟/IMF金主下一轮评估以及欧洲央行下月压力测试后，会开始讨论进一步的债务减免，该国会接受贷款年期的延长以及下调利率。他之前已经排除了接受第三轮救助的可能性。

希腊10年期公债收益率 升17个基点，报6.09%，为逾一个月最高。

希腊今年已经在市场上融资，发售了三年期和五年期公债，并进行了一次债务置换，政府官员本月稍早向路透表示，该国年底前还将发售七年期新债。

希腊公债表现不及其他欧元区公债，其他欧元区公债收益率大致持平，因此前公布的企业调查结果疲弱，令欧洲央行仍有压力要祭出更多刺激措施。

周二公布的调查显示，欧元区9月企业活动扩张步伐稍逊于预期，因企业连续第30个月下调价格。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报1.01%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]