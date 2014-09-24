欧元债市：欧元区公债收益率多数走低，德国数据加大ECB进一步行动的压力

* 德国企业信心回落引发欧洲央行将进一步放宽政策的预期

* 德拉吉重申，将保持宽松政策

* 如果经济停滞不前，RBS预计央行将在明年3月推出量化宽松举措

* 希腊公债延续跌势，因该国可能提前退出国际救助

路透伦敦9月24日 - 欧元区公债收益率周三多数走低，德国企业景气判断指数令人失望，使欧洲央行推出更多宽松举措的可能性增加。

德国9月IFO企业景气判断指数连降第五个月，企业预期指数回落至2012年12月以来最低。在周二公布的数据显示，德国制造业成长放缓后，此份报告加剧了市场对成长前景的忧虑。

经济数据不佳，以及上周欧洲央行推出的新一轮紧急贷款需求疲弱，使央行将不得不采取进一步举措来保持复苏势头的可能性增加。

西班牙央行表示，第三季国内需求和就业岗位创造显示出放缓的迹象，对欧元区二线国家的经济复苏构成阻力，使区内成长前景更加低迷。

苏格兰皇家银行的分析师称，由于区内成长前景没有任何改善，欧洲央行将不得不从明年3月开始透过全面资产购买计划(即所谓的量化宽松计划)来购买公债。

西班牙和意大利公债收益率今日跌幅最大。10年期西班牙公债收益率 跌6个基点，报2.15%。10年期意大利公债收益率 回落4个基点，报2.37%。这两国的公债从欧洲央行宽松政策中受益最大。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点，报1.005%。

苏格兰皇家银行的策略师称，量化宽松计划将把德债收益率推至0.65%的低位，而DZ则表示，德债收益率可能跌至0.50%。

希腊公债是表现最差的二线公债，因担忧该国提前退出国际救助，连续第二日遭大举抛售。10年期希腊公债收益率 处于逾一个月最高，今日上扬19个基点，报6.27%。(完)

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