欧元债市：欧元区公债收益率多数走低，德国数据加大ECB进一步行动的压力

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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* 德国企业信心回落引发欧洲央行将进一步放宽政策的预期
* 德拉吉重申，将保持宽松政策
* 如果经济停滞不前，RBS预计央行将在明年3月推出量化宽松举措
* 希腊公债延续跌势，因该国可能提前退出国际救助
路透伦敦9月24日 - 欧元区公债收益率周三多数走低，德国企业景气判断指数令人失望，使欧洲央行推出更多宽松举措的可能性增加。
德国9月IFO企业景气判断指数连降第五个月，企业预期指数回落至2012年12月以来最低。在周二公布的数据显示，德国制造业成长放缓后，此份报告加剧了市场对成长前景的忧虑。
经济数据不佳，以及上周欧洲央行推出的新一轮紧急贷款需求疲弱，使央行将不得不采取进一步举措来保持复苏势头的可能性增加。
西班牙央行表示，第三季国内需求和就业岗位创造显示出放缓的迹象，对欧元区二线国家的经济复苏构成阻力，使区内成长前景更加低迷。
苏格兰皇家银行的分析师称，由于区内成长前景没有任何改善，欧洲央行将不得不从明年3月开始透过全面资产购买计划(即所谓的量化宽松计划)来购买公债。
西班牙和意大利公债收益率今日跌幅最大。10年期西班牙公债收益率 跌6个基点，报2.15%。10年期意大利公债收益率 回落4个基点，报2.37%。这两国的公债从欧洲央行宽松政策中受益最大。
德国10年期公债收益率 下跌1个基点，报1.005%。
苏格兰皇家银行的策略师称，量化宽松计划将把德债收益率推至0.65%的低位，而DZ则表示，德债收益率可能跌至0.50%。
希腊公债是表现最差的二线公债，因担忧该国提前退出国际救助，连续第二日遭大举抛售。10年期希腊公债收益率 处于逾一个月最高，今日上扬19个基点，报6.27%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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