欧元债市：德债与可比美债收益率差接近15年最阔，因欧美利率前景迥异

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
* 欧洲央行可能进一步放宽政策，美联储料将在明年升息
* 美国经济表现强于欧元区，欧美经济前景迥异
* 美联储将在数年来首次升息的前景使市场不安
* 10年期德债/美债收益率差接近15年最阔
路透伦敦9月25日 - 美国公债较可比德债收益率差周四接近15年高位，目前市场正在评估美国升息前景与欧元区推出更多刺激举措的可能性。
尽管美国疲弱的耐久财订单数据扶助美债与可比德债收益率差小幅收窄，但强劲的楼市数据和周三进行的五年期公债标售需求为12月以来最差等因素巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)准备开始升息的预期。
美联储官员本周的讲话也凸显出联储内部对升息时机的看法存在很大的差异。
芝加哥联储总裁埃文斯表示，联储在撤走刺激举措时应“格外有耐心”。而克利夫兰联储总裁梅斯特认为，联储应该弃用将在“相当长时间内”保持近零利率的措辞。
在欧洲，8月针对家庭和企业的借贷连续第28个月萎缩，9月德国IFO企业景气判断指数连续第五个月下滑。欧洲央行总裁德拉吉称，准备在必要时进一步刺激经济。
很多市场人士认为，欧洲央行将最终开始印钞购买公债，即所谓的量化宽松(QE)举措。央行已将指标利率降至近零水平，且表示将购买资产抵押证券(ABS)和担保债券。
10年期德债收益率 跌3个基点，报0.97%，而美国10年期公债收益率回落4个基点，报2.52%，在耐久财数据公布后，进一步回落。
10年期美国/德国公债收益率差为155个基点，触手可及近期触及的15年高位158个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透北京4月28日 - 中国银行间市场周五早盘资金进一步收紧，大行融出稀少。交易员 称，五一小长假因素导致资金需求增多，隔夜和七天等期限的回购开盘利率纷纷上调；此外 银行等机构面临月末指标考核，且下月依然面临大额缴税，大行资金融出非常谨慎。 他们并表示，“五一”假期后资金面料会较近期有所改善，但鉴于金融去杠杆和央行中 性的政策姿态，预计改善幅度亦有限。 上海一银行交易员说，“还是很紧，回购开盘就上了，大家很紧张OMO（公开市场）利 率也会上调，但事实证明市场理解可能有所偏差...今天资金紧张，匿名报价上开盘加权利 率就已经往上了。” 华南一银行交易员亦称，近期资金持续紧张，且适逢五一假期，回购开盘利率上调属正 常；预计节后资金面将比近几日改善，但期望也不要太高。 “月末有些大行有各种考核要求，都不太愿意出。下个月还有缴税，大家预期都非常谨 慎，稍长期限的14天和21天也一点都不便宜。”她说，“节后只能说可能比这两天要好点， 但要说回到4月初的状况也不太可能，整个中枢还是往紧的方向的。” 据
(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30