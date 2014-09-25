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债券 | 2014年 9月 26日 星期五 00:05 BJT

欧元债市：德债与可比美债收益率差接近15年最阔，因欧美利率前景迥异

* 欧洲央行可能进一步放宽政策，美联储料将在明年升息

* 美国经济表现强于欧元区，欧美经济前景迥异

* 美联储将在数年来首次升息的前景使市场不安

* 10年期德债/美债收益率差接近15年最阔

路透伦敦9月25日 - 美国公债较可比德债收益率差周四接近15年高位，目前市场正在评估美国升息前景与欧元区推出更多刺激举措的可能性。

尽管美国疲弱的耐久财订单数据扶助美债与可比德债收益率差小幅收窄，但强劲的楼市数据和周三进行的五年期公债标售需求为12月以来最差等因素巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)准备开始升息的预期。

美联储官员本周的讲话也凸显出联储内部对升息时机的看法存在很大的差异。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，联储在撤走刺激举措时应“格外有耐心”。而克利夫兰联储总裁梅斯特认为，联储应该弃用将在“相当长时间内”保持近零利率的措辞。

在欧洲，8月针对家庭和企业的借贷连续第28个月萎缩，9月德国IFO企业景气判断指数连续第五个月下滑。欧洲央行总裁德拉吉称，准备在必要时进一步刺激经济。

很多市场人士认为，欧洲央行将最终开始印钞购买公债，即所谓的量化宽松(QE)举措。央行已将指标利率降至近零水平，且表示将购买资产抵押证券(ABS)和担保债券。

10年期德债收益率 跌3个基点，报0.97%，而美国10年期公债收益率回落4个基点，报2.52%，在耐久财数据公布后，进一步回落。

10年期美国/德国公债收益率差为155个基点，触手可及近期触及的15年高位158个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
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