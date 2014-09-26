欧元债市：疲弱股市令低评级公债下跌，市场关注LTRO偿付

“但未来几周这种状况应会改善，因为投资者愈发相信欧洲央行在政策面会有大动作。”

西班牙10年期公债收益率(殖利率) 微升2个基点至2.17%，意大利和葡萄牙10年期公债收益率 均上升1个基点，分别报2.36%和3.15%。

希腊公债持平，收益率报6.17%，近几日希腊公债曾遭遇大量卖压，因市场预期该国计划提早退出救助，这可能使该国加大对市场融资的依赖。

德国10年期公债收益率 则跌2个基点，报0.96%。

有消息称意大利财政部准备下调增长预估并上调预算赤字目标，市场对此反应不大，因为许多分析师对该修正已有预期。

在货币市场, 分析师在密切关注下周银行偿还长期贷款(LTRO)的数量，以寻找证明欧洲央行新措施并未大幅增加市场流动性的证据。

银行偿还LTRO的数额将在0900GMT公布，有人预期数量可能很高；本周偿还了199亿欧元。 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]