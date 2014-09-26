欧元债市：葛罗斯离开PIMCO推高意大利和西班牙公债收益率

* 太平洋投资管理公司(PIMCO)称其投资长葛罗斯辞职

* 投资人担心PIMCO调整在欧元区二线公债的敞口

路透伦敦9月26日 - 意大利和西班牙10年期公债收益率周五上涨，此前全球最大的债市基金太平洋投资管理公司(PIMCO)称其投资长葛罗斯辞职，该基金在欧元区二线公债有大量投资。

管理2万亿美元资产的PIMCO年初时表示，在欧元区二线公债的仓位史无前例。一些投资人担心新的投资长可能对这些公债有不同看法。

意大利10年期公债收益率 升4个基点，报2.40%，西班牙10年期公债收益率 升5个基点，报2.20%，均仍接近历史低点。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报0.97%。

“同可比德债收益率差处于低位，现在又得知最大的持有者之一可能被迫出售，这两大因素对二线公债不利，”Kames Capital投资经理Sandra Holdsworth表示。

投资人对Pimco基金在葛罗斯离任后可能套现的担忧对各个资产市场都产生了普遍的影响，拖累美国公债和股市下滑。管理PIMCO逾十分之一资产的旗舰基金Total Return Fund约半数资金投资在美国公债。

不过分析师表示，影响可能是短暂的，因欧元区数据疲弱以及对近期欧洲央行放宽政策的疑虑，令市场对欧洲央行最终将采取广泛的购买资产计划，即量化宽松政策的预期升温。(完)

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