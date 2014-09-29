欧元债市：希腊公债收益率触及两个月高位，市场担忧退出救助会影响其融资

* 希腊公债收益率录得5月中以来最大单日升幅

* 经济停滞不前，意大利总理受到抨击

* 西班牙加泰罗尼亚地区领导人签署公投法令

* 本周将有250亿欧元公债标售

路透伦敦9月29日 - 希腊公债收益率周一攀升至近两个月来最高，因希腊计划提前退出救助计划，引发市场担忧其未来的融资能力和债务减免。

希腊总理上周公开承认，该国希望提前一年退出2,400亿欧元的国际救助，救助计划原定在2016年初结束。

退出救助计划对希腊而言是一次赌博，它让希腊在2012年违约后暂时重返债市融资。

增加从债市融资，将投资者面临的风险加大，一旦需要进行新一轮债务重组，特别是在救助计划要求的政策监督被撤销后，投资者可能面临更多的损失。

这促使市场抛售希腊公债。10年期希腊公债收益率 攀升41个基点，报6.57%，为5月中以来最大单日升幅。

对政治局势的不安也拖累意大利和西班牙公债，推升其收益率。目前有关意大利总理伦齐将被迫下台的臆测甚嚣尘上。

另外，西班牙最富裕的加泰罗尼亚地区的领导人周六签署了在11月举行独立公投的法令，但西班牙政府将认为公投不合法。

上述不确定性令投资者不安，可能加大公债抛售的压力。

部分投资者已决定在月末临近前锁定二线公债的获利，而部分投资者则卖出公债为本周的新债供应准备资金。

10年期意大利和西班牙公债收益率 上扬3个基点，分别报2.42%和2.23%。(完)

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