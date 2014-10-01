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债券 | 2014年 10月 1日 星期三 15:56 BJT

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因经济增长预测下调加大ECB压力

“这与欧洲央行政策有关，而非数据,”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt表示。

上周的路透调查显示，市场人士预计欧洲央行采取大规模购买公债的可能性为40%，高于一个月之前的25%。

鉴于欧洲央行承诺将“竭尽所能”挽救欧元，投资者认为欧元区经济成长前景出现任何恶化，都构成押注欧洲央行采取进一步货币刺激举措的理由。

西班牙10年期公债收益率 亦下跌2个基点至2.14%。

周二出炉的数据显示，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期升幅放缓至0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准，这亦提高欧洲央行放松货币政策的预期。

欧洲央行周四将召开会议，投资者将关注欧洲央行是否暗示购买公债。

德国10年期公债收益率 持平于0.95%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 李春喜/蔡美珍)
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