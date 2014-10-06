欧元债市：欧元区公债收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
* 德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅
* 市场对量化宽松政策的臆测升温
* 希腊和西班牙公债表现落后，因政治风险
路透伦敦10月6日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一多数下跌，之前公布的数据显示，德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅，从而重新点燃了进一步放松货币政策的预期。
欧洲央行上周没有暗示该行将采取更多放松举措，而是列出了该行9月份宣布的，资产支持证券和担保证券购买计划的更多细节。
但欧元区经济前景恶化，意味着部分市场人士认为，欧洲央行开始实施政府债券购买计划，向经济注入资金，即所谓量化宽松计划，只是个时间问题。
德国8月工业订单环比下降5.7%,路透调查预估值为降2.5%。
“经济并没有全速前进，在当前的环境下物价压力非常非常小，这引发部分投资人臆测会实施量化宽松政策，”DZ Bank利率策略师Christian Lenk表示。
“这盖过了上周四欧洲央行总裁德拉吉并没有明确宣布可能实施的量化宽松政策更多细节的事实。”
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日表示，国际货币基金组织(IMF)将下调今明两年德国经济成长预估，至约1.5%，因乌克兰和中东危机。
10年期德债收益率 下跌3个基点，至0.91%，距离纪录低点仅相差4个基点。欧洲央行会议前曾触及0.95%。
其他欧元区公债收益率下跌1-4个基点，但政治忧虑令西班牙和希腊公债表现落后。
希腊10年期公债收益率 升约10个基点，报6.48%。西班牙10年期公债收益率 升2个基点，报2.14%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价