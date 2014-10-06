欧元债市：欧元区公债收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期

* 德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅

* 市场对量化宽松政策的臆测升温

* 希腊和西班牙公债表现落后，因政治风险

路透伦敦10月6日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一多数下跌，之前公布的数据显示，德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅，从而重新点燃了进一步放松货币政策的预期。

欧洲央行上周没有暗示该行将采取更多放松举措，而是列出了该行9月份宣布的，资产支持证券和担保证券购买计划的更多细节。

但欧元区经济前景恶化，意味着部分市场人士认为，欧洲央行开始实施政府债券购买计划，向经济注入资金，即所谓量化宽松计划，只是个时间问题。

德国8月工业订单环比下降5.7%,路透调查预估值为降2.5%。

“经济并没有全速前进，在当前的环境下物价压力非常非常小，这引发部分投资人臆测会实施量化宽松政策，”DZ Bank利率策略师Christian Lenk表示。

“这盖过了上周四欧洲央行总裁德拉吉并没有明确宣布可能实施的量化宽松政策更多细节的事实。”

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日表示，国际货币基金组织(IMF)将下调今明两年德国经济成长预估，至约1.5%，因乌克兰和中东危机。

10年期德债收益率 下跌3个基点，至0.91%，距离纪录低点仅相差4个基点。欧洲央行会议前曾触及0.95%。

其他欧元区公债收益率下跌1-4个基点，但政治忧虑令西班牙和希腊公债表现落后。

希腊10年期公债收益率 升约10个基点，报6.48%。西班牙10年期公债收益率 升2个基点，报2.14%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]