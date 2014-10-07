欧元债市：希腊公债收益率攀升，该国否认国际检查团提前离开的报道

* 希腊否认有关欧盟/IMF检查团突然结束对该国评估的报道

* 西班牙通过银团发售五年期通膨保值公债

* 德国数据疲弱，重燃欧洲央行将进一步放宽政策的押注

路透伦敦10月7日 - 希腊公债收益率周二攀升至一周高位，之前一报纸报道称，欧盟/国际货币基金组织(IMF)检查团因与希腊官员意见相左，突然中断了对该国的救助评估。希腊政府否认了上述报道。

希腊报纸To Vima之前报道称，欧盟/IMF检查团提前一天离开了希腊，未能就任何悬而未决的问题达成一致。预计该国将在本周稍后举行信任投票。

希腊政府官员和一熟悉磋商进展的消息人士否认了上述报道。他们表示，原本就预计检查员将在本周离开，出席在华盛顿举行的IMF和世界银行年会。

希腊10年期公债收益率 盘中升至6.80%的高位，日内上扬33个基点，在希腊否认报道后，并未悉数回吐涨幅，最新报6.71%。

希腊公债近几周承压，因希腊政府表示希望提前退出国际救助计划，靠自己的能力融资。

今日的报道加重市场对该国决意退出救助计划的担忧。

“一旦希腊退出救助计划，靠自己的能力来融资，该国将变得更加脆弱，且再度进行债务重组的可能性增加，”Sunrise Brokers的分析师Gianluca Ziglio表示。

交易商还表示，信任投票的不确定性，以及未来提前举行大选的风险均重压希腊公债。

西班牙公债早盘遭遇的卖压在欧洲市场收盘前减弱，因该国透过银团销售五年期通膨保值公债获良好需求。10年期西班牙公债收益率 日内持平，报2.15%。

50亿欧元西班牙公债销售获近120亿欧元的投标，被视为相当强劲的表现。

不过，周二公布的数据显示，德国8月工业生产录得五年半最大降幅， 这是该国连续第二天公布低迷的工业数据，使有关欧洲央行将进一步放宽政策的臆测挥之不去。(完)

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