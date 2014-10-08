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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 16:25 BJT

欧元债市：德国公债收益率下滑，受增长担忧及股市疲弱影响

“对于宏观情景有很多担忧，尤其是在欧元区，这令债市获益，”Natixis策略主管Jean-Francois Robin表示，“市场回归传统关联，即股市下跌时，债市上涨。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点至0.89%，略高于8月所及的纪录低位0.867%。

市场人士关注周三稍晚出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录，寻找关于升息时间的线索。

德国将标售40亿欧元五年期公债，葡萄牙将标售约10亿欧元2020年到期的公债。

希腊公债是周三表现最差的欧元区公债，10年期希腊公债收益率 上升6个基点至6.77%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/杜明霞；审校 王洋/高琦)
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