欧元债市：德国公债收益率逼近纪录低点，受经济成长忧虑影响

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 数据下滑及IMF预警令投资人担心
* 投资人从股市转投避险公债
* 德国今年以来第九次出现技术性不足额公债发行
路透伦敦10月8日 - 德国公债收益率(殖利率)周三逼近历史低点，因有关全球经济增长的忧虑刺激对避险公债的需求。
欧元区最大经济体德
本周稍早德国公布的工业数据不佳，国际货币基金组织(IMF)也发出预警，称德国国内需求复苏速度不及预期。
德国数据引发的忧虑盖过了对美国将很快开始加息的担心，美国升息将推高德国公债收益率，且已促使投资者撤出高风险投资。周三盘初，欧洲股市跌至一个半月低点，而高评级债券表现不错。
“对于宏观面有很多担忧，尤其是在欧元区，这令债市获益，”Natixis策略主管Jean-Francois Robin表示，“市场回归传统关联，即股市下跌时，债市上涨。”
德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点至0.89%，略高于8月所及的纪录低位0.867%。
欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧承诺欧洲央行将“大幅提高”资产负债表规模。符合欧洲央行购买要求的担保债券存量约有6,000亿欧元。约4,000亿欧元有资产担保的证券(ABS)符合欧洲央行新计划购买资格。
市场人士关注周三稍晚出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录，寻找关于升息时间的线索。
德国央行数据显示，德国周三标售欧元五年期公债，投标金额低于原订计划发行水准，最后发行金额为32.39亿欧元。德国原计划发行40亿欧元的五年期公债，不过投标金额仅39.44亿欧元。投标倍数为1.2倍。德国政府保留7.61亿欧元债券。
德国金融局称，这是今年以来第九次出现技术性不足额发行，五年期公债则是第三次出现。
葡萄牙10年期公债 收益率持平，报3.05%。意大利10年期公债收益率 跌1.3个基点，报2.34%，西班牙10年期公债收益率 跌4个基点，报2.10%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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