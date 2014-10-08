欧元债市：德国公债收益率逼近纪录低点，受经济成长忧虑影响

* 数据下滑及IMF预警令投资人担心

* 投资人从股市转投避险公债

* 德国今年以来第九次出现技术性不足额公债发行

路透伦敦10月8日 - 德国公债收益率(殖利率)周三逼近历史低点，因有关全球经济增长的忧虑刺激对避险公债的需求。

欧元区最大经济体德

本周稍早德国公布的工业数据不佳，国际货币基金组织(IMF)也发出预警，称德国国内需求复苏速度不及预期。

德国数据引发的忧虑盖过了对美国将很快开始加息的担心，美国升息将推高德国公债收益率，且已促使投资者撤出高风险投资。周三盘初，欧洲股市跌至一个半月低点，而高评级债券表现不错。

“对于宏观面有很多担忧，尤其是在欧元区，这令债市获益，”Natixis策略主管Jean-Francois Robin表示，“市场回归传统关联，即股市下跌时，债市上涨。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点至0.89%，略高于8月所及的纪录低位0.867%。

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧承诺欧洲央行将“大幅提高”资产负债表规模。符合欧洲央行购买要求的担保债券存量约有6,000亿欧元。约4,000亿欧元有资产担保的证券(ABS)符合欧洲央行新计划购买资格。

市场人士关注周三稍晚出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录，寻找关于升息时间的线索。

德国央行数据显示，德国周三标售欧元五年期公债，投标金额低于原订计划发行水准，最后发行金额为32.39亿欧元。德国原计划发行40亿欧元的五年期公债，不过投标金额仅39.44亿欧元。投标倍数为1.2倍。德国政府保留7.61亿欧元债券。

德国金融局称，这是今年以来第九次出现技术性不足额发行，五年期公债则是第三次出现。

葡萄牙10年期公债 收益率持平，报3.05%。意大利10年期公债收益率 跌1.3个基点，报2.34%，西班牙10年期公债收益率 跌4个基点，报2.10%。(完)

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