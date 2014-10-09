版本:
中国
债券 | 2014年 10月 9日 星期四 14:20 BJT

欧元债市：德债上涨，此前美联储会议记录显示不急于升息

德债跟随隔夜美债的涨势，此前美联储9月会议记录显示，美联储内部对于该如何阐释升息一事的辩论在上月升温。有几位官员因担心会误导投资人，力促更倾向于以数据为指引。

德债期货 上升15个跳动点至150.35，指标10年期德债收益率(殖利率) 下滑1.3个基点至0.89%，距离8月触及的纪录低位0.867%很近。

“考虑到所有因素，德债今天看起来获得良好支撑，即便收益率处于交易区间的低端，”德国商业银行策略师在报告中说。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 张涛/朱晓军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐