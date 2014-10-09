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债券 | 2014年 10月 10日 星期五 00:27 BJT

欧元债市：欧元区多国公债收益率触及新低，因美联储暗示不急于升息

* 美联储会议记录暗示不急于升息

* 初请失业金人数减少直指就业市场改善

* 欧元区公债收益率全线下滑

路透伦敦10月9日 - 欧元区多国公债收益率周四降至纪录低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的会议纪录显示，其不急于加息。

不过，在欧洲市场收盘前，公债收益率从低点反弹，因数据显示美国上周初请失业金人数降至接近2007-09年经济衰退前的最低水准。

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)跌7个基点至纪录低位2.03%，之后反弹至2.06%。

德国、法国、奥地利和比利时10年期公债 收益率均跌至纪录低位。

本周欧洲公债上涨，因德国公布的工业数据低迷，且国际货币基金组织(IMF)对全球经济成长发出警告，令市场愈发预期欧洲央行将不得不追加货币刺激措施。疲弱的德国贸易数据巩固了上述预期。

分析师表示，美联储周三发布的会议记录也对公债有利，显示全球经济放缓以及对美元走强的担忧会令美联储暂时维持宽松政策。

德国10年期公债收益率低见0.859%，跌穿8月底所创的0.867%的上次纪录低点，但收盘报0.90%。

德债期货 升1个跳动点，报150.21，日高为150.78。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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