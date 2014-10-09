欧元债市：欧元区多国公债收益率触及新低，因美联储暗示不急于升息

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
* 美联储会议记录暗示不急于升息
* 初请失业金人数减少直指就业市场改善
* 欧元区公债收益率全线下滑
路透伦敦10月9日 - 欧元区多国公债收益率周四降至纪录低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的会议纪录显示，其不急于加息。
不过，在欧洲市场收盘前，公债收益率从低点反弹，因数据显示美国上周初请失业金人数降至接近2007-09年经济衰退前的最低水准。
西班牙10年期公债 收益率(殖利率)跌7个基点至纪录低位2.03%，之后反弹至2.06%。
德国、法国、奥地利和比利时10年期公债 收益率均跌至纪录低位。
本周欧洲公债上涨，因德国公布的工业数据低迷，且国际货币基金组织(IMF)对全球经济成长发出警告，令市场愈发预期欧洲央行将不得不追加货币刺激措施。疲弱的德国贸易数据巩固了上述预期。
分析师表示，美联储周三发布的会议记录也对公债有利，显示全球经济放缓以及对美元走强的担忧会令美联储暂时维持宽松政策。
德国10年期公债收益率低见0.859%，跌穿8月底所创的0.867%的上次纪录低点，但收盘报0.90%。
德债期货 升1个跳动点，报150.21，日高为150.78。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --