欧元债市：美联储淡化会议记录暗示，欧元区公债收益率由低点反弹

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高官周四表示， 联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。

德国10年期公债收益率(殖利率) 回升2个基点至0.92%，周四触及纪录低位0.859%。

“我们原本认为这次美联储会议基调温和，但后来又觉得不是这样，”Nordea首席固定收益分析师Jan von Gerich表示，“最令人吃惊的是美联储副主席费舍尔...他主要在淡化会议记录。”

欧洲债市本周大幅波动，显示欧元区不能免于受美国利率预期的影响，即便外界仍预期欧洲央行可能必须进一步放宽货币政策。

西班牙10年期公债 和意大利10年期公债收益率 均上升4个基点，分别升至2.10%和2.34%。葡萄牙10年期公债收益率 上升3个基点至2.99%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]