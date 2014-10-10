欧元债市：美联储淡化会议记录暗示，欧元区公债收益率由低点反弹

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高官周四表示， 联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。
德国10年期公债收益率(殖利率) 回升2个基点至0.92%，周四触及纪录低位0.859%。
“我们原本认为这次美联储会议基调温和，但后来又觉得不是这样，”Nordea首席固定收益分析师Jan von Gerich表示，“最令人吃惊的是美联储副主席费舍尔...他主要在淡化会议记录。”
欧洲债市本周大幅波动，显示欧元区不能免于受美国利率预期的影响，即便外界仍预期欧洲央行可能必须进一步放宽货币政策。
西班牙10年期公债 和意大利10年期公债收益率 均上升4个基点，分别升至2.10%和2.34%。葡萄牙10年期公债收益率 上升3个基点至2.99%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/杜明霞；审校 田建华/张若琪)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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