欧元债市：德债收益率恢复跌势，因对经济成长的担忧重燃

* 德国将下调经济成长预估，意大利经济数据令人失望

* 美联储官员淡化会议记录暗示

* 一些分析师预计惠誉将上调葡萄牙信贷评等

路透伦敦10月10日 - 德国公债收益率周五跌向新低，此前意大利公布的工业数据疲弱，且报道指德国将下调经济成长预估。

本周多数时间，欧元区公债市场受到经济放缓的前景主导，先是德国公布的工业数据逊于预期，之后国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预估。

美联储公布的最新会议记录暗示央行并不急于升息后，德国、法国、西班牙、奥地利和比利时公债收益率周四均创下纪录低点。

这些公债收益率周五上涨，因美联储两位高官周四表示，联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。

美联储会议记录称联储会在购债计划结束后等上“相当一段时间”，这促使部分投资者押注首次升息可能在明年第三季。

但在意大利公布7月工业产出仅升0.3%，低于预估的0.5%后，公债收益率恢复跌势。

两位德国政府消息人士表示，下周德国将下调今明两年经济成长预估。

德国10年期公债收益率 跌2个基点，报0.88%，略高于纪录低点0.859%，稍早一度高见0.92%。

葡萄牙10年期公债收益率 持稳，报2.97%，一些分析师预计在周五市场收盘后，惠誉将上调葡萄牙信贷评等。

意大利10年期公债收益率 升2个基点，报2.32%，西班牙10年期公债 持稳，报2.06%。(完)

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