欧元债市：投资者纷纷买入避险德债，因对欧元区再陷危机的担忧重燃

* 德债收益率有望录得逾一年来最大单日跌幅

* 希腊公债收益率逼近8%，使该国提前退出国际救助受阻

* 二线国家公债借贷溢价攀升

* 德国滑入衰退的担忧引发市场预期欧洲央行将进一步放宽政策

* 指标通胀预期跌至新低

路透伦敦10月15日 - 全球成长忧虑周三可能拖累德国公债收益率录得逾一年来最大单日跌幅。投资者抛售较低评等欧元区公债，因担忧可能爆发新一轮欧债危机。

希腊公债收益率急升，逼近8%，可能使该国提前退出国际救援的计划受阻，其他欧元区二线国家公债较可比德债的收益率差也小幅攀升。

目前最大的担忧是，欧元区状况不断恶化，成长停滞，通胀预期“自由落体式”下滑，使得关注点从欧洲央行再推刺激举措的可能性重新转回到二线国家债务可能不断增加最终失控的风险上。

“糟糕的数据不断增加，最终导致投资者对欧元区经济失去信心，市场更多地关注低通胀和债务增长所造成的后果，”荷兰合作银行的固定收益策略师Lyn Graham-Taylor表示。

对德国公债的避险需求旺盛，推动10年期公债收益率 回落8个基点，报0.76%，稍早触及0.719%的新低，有望录得去年9月以来最大单日跌幅。

另外，10年期葡萄牙、意大利和西班牙公债收益率 分别攀升20、8和4个基点，报3.28%、2.39%和2.10%。

葡萄牙和意大利公债较可比德债收益率差触及两个月高位，西班牙公债较可比德债收益率差接近六周高位。

周二公布的一项企业信心调查引发市场担忧，欧元区经济引擎德国可能即将滑入衰退。

疲弱的数据使欧洲央行看重的一项衡量市场通胀预期的指标跌至新低，加大了央行推出公债购买计划的压力。

“通胀预期急速回落，因此，我认为央行别无选择，只能尽早开始购买公债，”ING的高级利率策略师Alessandro Giansanti表示。(完)

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