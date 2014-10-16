欧元债市：希腊10年期公债收益率升破8%，为2月来首次

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透伦敦10月16日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周四升破8%，为今年2月以来首次，因可能进行的提前选举以及希腊计划不再依靠国际援助令市场担忧。
希腊公债收益率最新上涨20个基点，报8.05%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫； 审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。