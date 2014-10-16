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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 16:05 BJT

欧元债市：希腊10年期公债收益率升破8%，为2月来首次

路透伦敦10月16日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周四升破8%，为今年2月以来首次，因可能进行的提前选举以及希腊计划不再依靠国际援助令市场担忧。

希腊公债收益率最新上涨20个基点，报8.05%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫； 审校 王洋)
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