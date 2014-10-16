欧元债市：欧元区负债最重的国家公债收益率急升

* 希腊10年期公债收益率急升，逼近9%

* 德债收益率触及新低，因投资人寻求避险

* 西班牙公债标售未能达到目标规模，利差扩大

路透伦敦10月16日 - 部分欧元区负债最重的南欧国家公债收益率周四冲高，因担心经济成长放缓会挫伤对欧洲央行可以避免欧元区再度出现债务危机的信心。

希腊公债遭遇重创，金融市场连续第二日暴跌，10年期希腊公债收益率逼近9%，而西班牙在公债标售中未能达到目前规模，因投资人需求疲弱。

由于股市波动及油价大跌，投资人在德债中寻求避险，德债收益率降至纪录低点。

欧洲央行总裁德拉吉两年前承诺竭尽所能拯救欧元，帮助终结了上次欧元区危机。这拉低了希腊和西班牙等欧元区二线国家的借款成本。

利率策略师表示，投资人愈发开始质疑是否欧洲央行会祭出避免危机的最终政策武器－购买公债。

希腊10年期公债 收益率周四猛涨超过100个基点，报8.98%，两日升幅为2012年7月来最大。但该收益率仍远低于2012年触及的40%峰值。

意大利10年期公债收益率 升19个基点，报2.58%，葡萄牙10年期公债收益率 升34个基点，报3.64%，西班牙10年期公债收益率 升11个基点，报2.20%.

德国10年期公债收益率 则触及0.716%新低，之后在美国公布强劲的就业和工业生产数据后，该收益率反弹至0.78%。

在周四的标售中，西班牙仅售出32亿欧元的债券，因需求疲弱，低于目标规模区间的高端。(完)

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