欧元债市：二线公债收复本周录得的部分失地，因预期央行将祭出购债计划

* 投资者押注欧洲央行将在量化宽松计划中回购二线公债

* 希腊公债收益率有望录得2012年以来最大周度升幅

* 希腊不太可能做到只依靠市场融资

路透伦敦10月17日 - 较低评等欧元区公债周五收复部分失地，因市场预期欧洲央行可能祭出进一步刺激计划，遏制了公债收益率进一步攀升。本周欧债市场稍早经历了2012年欧债危机高峰期以来最严重的抛售狂潮之一。

不过，市场仍然如履薄冰，因对全球成长的忧虑犹在。

南欧五国出现通缩，德国公布一系列意外疲弱的数据，以及法国评等展望被调降等诸多因素，引发投资者担忧成长动力从何而来。

希腊公债收益率仍有望录得2012年以来最大周度升幅，葡萄牙公债本周的表现可能为2013年以来最差。西班牙和意大利公债本周也遭抛售，但较之2012年触及的峰值，更接近纪录低位。

“昨日的调整幅度非常大，我认为这一势头不可能持续，”Daiwa Capital Markets的经济研究部主管Chris Scicluna表示。

10年期西班牙 、意大利 和葡萄牙公债 收益率回落5-19个基点，分别报2.17%、2.49%和3.31%，今日盘初上扬。

这些公债较可比德债的收益率差收窄，因10年期德债 收益率攀升4个基点，至0.86%。

欧洲央行决策者周五的讲话并未显示出任何急于进一步放宽政策的迹象，但都没有排除行动的可能性。

央行管委诺沃特尼称，央行有进一步行动的空间，但欧元区经济并不需要采取紧急举措。

希腊公债在本周稍早领跌后今日领涨。

10年期希腊公债收益率 跌88个基点，报8.07%，之前录得2012年中以来最大两日升幅。今日涨幅为2012年中以来最大。(完)

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