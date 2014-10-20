欧元债市：葡萄牙公债收益率跳升，因企业忧虑动摇投资人对公债的信心

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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* Rioforte正迈向清算重创Portugal Telecom
* 投资人担心Espirito Santo家族破产
* 葡萄牙公债引领二线公债收益率升势，德债收益率下滑
路透伦敦10月20日 - 葡萄牙政府公债收益率(殖利率)周一跳升，因Espirito Santo家族旗下主要控股公司Rioforte正迈向清算之路，动摇了投资人对脆弱的欧元区二线国家经济的信心。
这几乎可说是该家族完全破产，该家族的庞大债务迫使政府对葡萄牙最大上市银行圣灵银行(BES)进行紧急救援。
这也重创了Portugal Telecom股价，周一该股续创新低，因面临不得不减计所持9亿欧元Rioforte债券的风险。
德国商业银行利率策略师David Schnautz表示，因担心全球经济成长放缓，市场对欧元区较低评等公债普遍有负面情绪，今日走势因此被夸大。
葡萄牙10年期公债收益率 跳升20个基点至3.51%，日高报3.56%。
爱尔兰10年期公债 收益率升10个基点，报1.87%，意大利10年期公债收益率 升9个基点，报2.58%，西班牙10年期公债收益率 升8个基点，报2.25%。
德国10年期公债收益率 则跌1个基点，报0.85%。
RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic表示，本周将出炉的数据不太可能缓和投资人对经济的担忧。中国周二将公布的第三季经济成长数据“几乎肯定会显示经济成长放缓”，而欧元区周四将公布的企业调查可能显示“经济仍深陷困境”。
“市场潜在的信心仍颇为脆弱，上周波动性大幅增加可能会令投资人谨慎。”Stamenkovic称。
希腊债市在经历了2012年来表现最差的一周后，周一至少略显平静。希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周五在接受路透专访时表示，虽然市场怀疑希腊能否在脱离国际援助的情况下生存，但该国能够经受住这些疑虑的考验，并称自己能够带领希腊退出持续了四年的援助计划，并且不会提前举行选举。
希腊10年期公债收益率 升1个基点，报8.06%，上周一度升穿9%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。