欧元债市：二线公债收益率下滑，因消息称欧洲央行考虑购买公司债

* 消息人士称欧洲央行可能早至12月就决定购买公司债

* 德债收益率上升，因风险意愿回升

* 希腊、葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率下滑

* 策略师称新计划可能压制量化宽松政策希望

路透伦敦10月21日 - 较低评等的欧元区公债收益率周二下滑，此前多位消息人士向路透表示，欧洲央行正考虑购买公司债，压制对欧洲央行的行动不足以带动通胀和经济成长的部份忧虑。

该报导也促使投资人撤出避险德债。在包括今日中国公布的经济数据在内的一系列数据显示经济成长疲弱后，投资人在德债中寻求避险。

“现在看来投资人的风险意愿有些增加，因认为欧洲央行考虑其他措施。”Rabobank利率策略师Lyn Graham-Taylor表示。

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

路透报导发布后，德国10年期公债收益率升4个基点，扭转稍早的跌势，并触及0.89%的日高，1554GMT，该收益率升2个基点，报0.87%。

10年期葡萄牙公债收益率 跌9个基点，报3.43%，稍早一度上涨10个基点。意大利10年期公债收益率 跌6个基点，报2.52%，西班牙10年期公债 收益率跌4个基点，报2.22%。

希腊10年期公债收益率 重挫23个基点，报7.83%，稍早一度高见8.17%。

一些策略师表示，尽管新的计划对低评等公债有支撑作用，但可能压制对欧洲央行购买主权债的量化宽松政策的预期。

但在德国央行周一警告该国有逼近衰退的风险后，欧洲央行任何进一步干预措施都会带来安抚。(完)

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