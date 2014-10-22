欧元债市：二线国家公债收益率进一步下滑，市场预计ECB将购买公司债

* 有关欧洲央行将购买公司债的报导提振市场

* 较低评等公债收益率从高位回落

* 即将公布的银行压力测试结果令投资人紧张

* 美国通胀小涨带动美债和德债收益率

路透伦敦10月22日 - 评级较低的欧元区政府公债收益率周三自上周触及的高位进一步回落，因欧洲央行可能决定购买公司债，令高风险资产再受青睐。

早盘中段有报导称至少11家银行未能通过欧洲央行的压力测试，以及美国公布的通胀数据提振多数欧元区公债收益率脱离日低，但全日仍为下滑或持平。

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

这则消息在周二即已帮助欧元区二线国家公债收益率缩小同指标德债收益率间的差距；周三欧洲早盘交易时段，由于没有新影响市场因素，收益率差继续收窄。

“央行购债消息对德国以外的债市相当利好，因此息差明显缩窄，今天仍有一些后劲，”KBC策略师Piet Lammens称。

希腊10年期公债收益率 跌幅最大，当日挫42个基点，报7.40%，葡萄牙10年期公债收益率 跌7个基点，报3.36%，意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 均跌1个基点，分别报2.52%和2.21%。

德国10年期公债收益率 持稳在0.87%，在美国公布9月消费者通胀小涨后，脱离日低0.85%。

美国通胀疲弱已经压制了美联储将很快升息的预期。(完)

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