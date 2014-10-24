欧元债市：公债收益率多数持稳至下滑，市场静候银行业压力测试结果

路透伦敦10月24日 - 欧元区公债收益率周五多数持稳至下滑，经历了两周波动走势后市场沉寂下来，等候本周末出炉的银行业压力测试结果，以及下周的美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率会议。

周五鲜有经济数据出炉，投资者将关注下周的数据，寻求有关欧洲增长和通胀前景的更多线索。周四调查显示欧元区制造业景气意外改善。

德国指标10年期公债收益率 小跌，而欧元区只有奥地利和意大利10年期公债收益率小涨，因担心未能通过压力测试的银行主要来自这两个国家。

了解情况的消息人士周五表示，有25家银行未能通过欧洲压力测试，而多达10家银行仍资本不足。

意大利报纸报道，意大利的Monte Paschi和Banca Carige可能在资本不足的银行之列。

德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.89%。由于欧元区经济成长乏力且通胀迟滞，德债收益率接近上周触及的0.716%纪录低点。下周一德国将公布的IFO企业景气报告以及周四和周五德国和欧元区将公布的通胀数据会给出欧元区经济走向的进一步暗示。

欧元区130家最大银行周四收到欧洲央行(ECB)对其财务状况的最终裁定。最终结果要到周日1100GMT才会对外公开，欧洲央行要求银行业者不要提前披露。

“市场中的传闻反映出某种程度的乐观，我们认为那天不会成为末日，”DZ银行分析师Christian Lenk说道，“只要不发生大的意外，市场将会松一口气的。”

1500GMT，意大利10年期公债收益率 和奥地利10年期公债收益率 分别升2个基点和1个基点，报2.53%和1.12%，其他欧元区可比公债收益率均持平或下滑。

希腊十年期公债收益率 跌9个基点，报7.37%，葡萄牙10年期公债收益率 和爱尔兰10年期公债收益率 则跌3个基点，报3.28%和1.82%。西班牙10年期公债收益率 跌1个基点，报2.18%。

美联储将于下周二和三开会，市场预计不会有任何利率变化，投资者将密切关注任何有关货币政策调整步伐的言论。（完）

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