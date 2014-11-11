欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，因ECB量化宽松政策臆测

* 欧洲央行执委莫尔许承认理论上可以直接购买政府公债

* 欧元区GDP数据料巩固量化宽松政策臆测

* 意大利/德国公债收益率差降至一个月最窄

路透伦敦11月11日 - 意大利和西班牙政府公债收益率(殖利率)周二下滑，因之前一欧洲央行官员软化了对欧洲央行购买公债前景的基调。

之前曾对量化宽松政策可能引起法律问题提出过警告的欧洲央行执委会成员莫尔许周一承认，理论上可以直接购买政府公债。

“如果在欧元区经济状况进一步恶化的情况下，我们不考虑所有选项，那将是不负责任的，”莫尔许称。

周五欧元区将公布第三季国内生产总值(GDP)数据，预计将证实欧元区经济复苏迟滞。

意大利和西班牙10年期公债收益率 均下跌3个基点，分别报2.32%和2.10%。德国10年期公债收益率 持稳，报0.82%。

意大利公债与德债的收益率利差在近一个月最窄水准。

荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor认为，莫尔许的讲话显示他的立场出现软化。

路透之前报道，在欧洲央行管委会24位管委中可能有高达10位委员反对购买主权债。

疲弱经济数据预计将迫使欧洲央行扣下扳机，投资者等待周五公布的欧元区第三季国内生产总值(GDP)数据。路透调查显示，预计欧元区三季度GDP仅成长0.1%，较上年同期料增长0.7%。

德国商业银行分析师周二称，欧洲央行可能会等到2015年初再出手购买公债，但瑞士央行的干预可能“即将到来”。(完)

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