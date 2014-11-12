欧元债市：欧元区公债收益率多数走低，之前德国和葡萄牙发售新债

* 德国发售42亿欧元的两年期零票息债券

* 葡萄牙标售10年期公债，最终发售额超过计划规模

* 欧洲央行可能推出QE的希望支撑欧元区公债

路透伦敦11月12日 - 德债收益率周三进一步回落，之前该国成功发售两年期零票息公债，零回报被欧洲央行将进一步放宽政策的前景所抵消。

欧元区公债收益率延续上周的回落之势，因欧洲央行执委莫尔许周一发表的讲话暗示，央行将资产购买规模扩大至公债的想法面临的来自决策者的阻力减小。这进一步巩固了欧洲央行在上周发布的政策声明中的温和立场。

这使最高评等国家的较短期公债收益率稳居负值区域。

德国今日标售41.54亿欧元的两年期零票息新债，投标倍数为1.5，略低于上月标售同期公债时的1.7倍。

分析师称，需求可能来自各国央行，他们的投资权限决定了只能持有高评等债券，和寻求将资金存放于流动性较高资产的避险基金。

“收益率目前处于负值区域，对投资者而言，这不是一个很有吸引力的投资环境，”RIA Capital Markets的利率策略师Nick Stamenkovic表示。

标售结束后，德国10年期公债收益率 回落3个基点，至0.80%，两年期公债收益率持稳在-0.05%。

葡萄牙也利用良好的市况标售了12亿欧元10年期公债。这是该国自5月退出国际救助后的第三次公债标售，所筹资金超过了计划发售规模。

10年期葡萄牙公债收益率 持稳在3.23%左右，表现不及可比爱尔兰公债，10年期爱尔兰公债收益率 回落3个基点，报1.59%。

西班牙公债收益率逆市上扬，10年期西班牙公债收益率 上扬2个基点，报2.1%，之前一位法庭的消息人士称，西班牙政府可能起诉加泰罗尼亚领导人Artur Mas“抗命和不诚”，之前该地区公然违抗法庭禁令举行公投。

意大利10年期公债收益率 也逆转稍早跌势，上扬2个基点，报2.35%。(完)

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