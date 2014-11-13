欧元债市：最高评等欧元区公债收益率下滑，ECB通胀报告提升QE预期

* ECB调查显示通胀前景趋弱，巩固QE预期

* 德国公债收益率由升转跌

* 意大利和西班牙标售新债

路透伦敦11月13日 - 最高评等欧元区公债收益率周四下滑，因在欧洲央行(ECB)调查的专家下调通胀预估后，对欧洲央行将进一步放宽政策的押注增强。

欧洲央行周四公布调查多位专家的结果显示，他们已经下调欧元区的通胀及经济成长预估，且当地正处于通缩边缘。受访的61位经济学家、学术界人士及其他专业预估者目前预期欧元区明年通胀率为1.0%，2016年则为1.4%，低于先前预估的1.2%及1.5%。

策略师表示，通胀前景趋软削弱了欧洲央行将通胀带回至略低于2%目标的努力，可能促使央行采取购买主权债等更多大胆政策措施。

“这可能对欧洲央行下一次的政策决定有影响。欧元区可能在实施全面量化宽松政策的边缘。”Intesa SanPaolo固定收益策略师Sergio Capaldi称。

路透调查显示，市场现预计欧洲央行购买主权债的机率为50-50，9月调查时为40%。

德国10年期公债收益率 跌1.5个基点，报0.80%，稍早升至0.83%，仍略高于上月触及的纪录低点0.716%。

比利时、奥地利和法国公债收益率也下滑。尽管德债收益率接近历史低点，但经济成长前景以及对俄罗斯和乌克兰紧张局势持续的担忧支撑了对德债的需求。

意大利和西班牙标售新债令稍早两国公债的升势停止，意大利发售60亿欧元三年期、七年期和15年期新债，西班牙发售14亿欧元10年期通膨保值债券。(完)

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