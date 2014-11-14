欧元债市：欧洲央行QE押注打压欧元区公债收益率，尽管GDP数据高于预期

* 欧元区第三季GDP小增，高于预期

* 意大利仍陷衰退，葡萄牙数据不及预期

路透伦敦11月14日 - 欧元区公债收益率周五下滑，此前数据显示欧元区第三季经济温和成长，但各国表现不一，令对欧洲央行将进一步放宽政策的预期未变。

欧盟统计局周五公布，欧元区第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.2%，较上年同期增长0.8%。路透调查中的分析师此前预计，欧元区第三季按季增幅为0.1%，同比增幅为0.7%。

德国联邦统计局周五公布,2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%。 法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。

欧元区18国经济成长不均，二线国家中最大经济体－意大利经济仍陷衰退，葡萄牙经济成长0.2%，低于预估。

欧元区经济没有出现衰退令市场松了口气，但疲弱的产出数据以及通胀被证实异常之低，没有令欧洲央行可能推出更多刺激措施的预期降温。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报0.79%，略高于上月触及的0.716%纪录低点，法国10年期公债收益率 跌2个基点，报1.15%。

在周四央行调查的专家下调通胀预估后，对欧洲央行在未来几个月将印钞购买公债，即实施量化宽松政策(QE)的预期升温。

意大利10年期公债收益率 跌1个基点，报2.35%，西班牙10年期公债收益率 持稳，周五收盘后，标普将发布评等检讨结果。(完)

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