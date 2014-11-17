欧元债市：欧元区二线公债收益率下滑，因德拉吉称非传统措施或包括购买公债

* 欧洲央行总裁德拉吉称非传统措施或包括购买公债

* 日本经济第三季意外萎缩

路透伦敦11月17日 - 欧元区较低评等公债收益率周一多数下滑，因之前欧洲央行总裁德拉吉表示，非传统货币政策措施可能包括购买主权债。

德拉吉还表示，欧洲央行将继续在职权范围内“竭尽所能”扞卫欧元，并重申欧元是不可逆转的。

意大利10年期公债收益率 跌5个基点，报2.29%，西班牙10年期公债收益率 跌3个基点，报2.21%。爱尔兰和葡萄牙公债收益率也下滑，但希腊公债收益率小涨。

“德拉吉明确表明购买公债是一个选项，虽然这不算是史无前例，但却安抚了市场。”德国商业银行利率策略师David Schnautz表示。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，欧洲央行理论上可以扩大购买资产计划来购买公债、黄金、股票或上市交易基金。

管理2,370亿美元资金的ING Investment Management投资长Hans Stoter在路透全球投资展望峰会上表示，欧洲央行可能在六个月内开始全面的购买主权债，但警告政治阻力严峻。

因此，他对二线公债后市保持中性态度，尽管可能实施量化宽松政策的预期会支撑二线公债长达两年的升势。

德国10年期公债收益率 小涨，报0.80%，但仍接近近期触及的纪录低点，因投资人仍看好避险资产。

日本公布的数据显示第三季经济意外陷入衰退，引发投资者对全球经济的担忧。

日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率为意外下滑1.6%，分析师原预期成长2.1%。

策略师表示，西方与俄罗斯因乌克兰问题而陷入争执，亦令投资者紧张。(完)

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