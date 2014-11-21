欧元债市：公债收益率触及纪录低点，因德拉吉给出QE最强烈暗示

* 西班牙、意大利、法国和比利时公债收益率触及历史低点

* 德拉吉给出QE最强烈暗示

* 通胀预期市场指标小升

路透伦敦11月21日 - 欧元区多个国家公债收益率周五触及纪录低点，因此前欧洲央行总裁德拉吉给出可能离购买公债为时不远的最强烈暗示。

在德拉吉表示，只要有必要，将竭尽所能快速提升“过低”的通胀后，爱尔兰、意大利、奥地利、法国和西班牙10年期公债收益率均触及历史低点，且多数其他欧元区国家公债收益率也接近低点。

德拉吉称，没有迹象显示未来几个月经济将改善。他还表示，如果当前措施无助于提振通胀率，欧洲央行将扩大和加快向欧元区注入资金的行动。

意大利10年期公债收益率 低见2.195%，当日下挫约9个基点，西班牙10年期公债收益率 大跌8个基点，报2.014%。

德国10年期公债收益率 报0.77%，离纪录低点不远。

德拉吉的讲话提振了市场对长期通胀预期的指标 脱离一个月低点。

以欧元区五年期和五年期盈亏平衡远期--显示市场对于2019年料将显示的2024年公债价格涨幅预测--衡量的通胀率预期升至1.81%，德拉吉讲话前报1.80%。

不到两周前，该指标报约1.90%。(完)

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