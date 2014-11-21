欧元债市：公债收益率触及纪录低点，因德拉吉给出QE最强烈暗示

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 西班牙、意大利、法国和比利时公债收益率触及历史低点
* 德拉吉给出QE最强烈暗示
* 通胀预期市场指标小升
路透伦敦11月21日 - 欧元区多个国家公债收益率周五触及纪录低点，因此前欧洲央行总裁德拉吉给出可能离购买公债为时不远的最强烈暗示。
在德拉吉表示，只要有必要，将竭尽所能快速提升“过低”的通胀后，爱尔兰、意大利、奥地利、法国和西班牙10年期公债收益率均触及历史低点，且多数其他欧元区国家公债收益率也接近低点。
德拉吉称，没有迹象显示未来几个月经济将改善。他还表示，如果当前措施无助于提振通胀率，欧洲央行将扩大和加快向欧元区注入资金的行动。
意大利10年期公债收益率 低见2.195%，当日下挫约9个基点，西班牙10年期公债收益率 大跌8个基点，报2.014%。
德国10年期公债收益率 报0.77%，离纪录低点不远。
德拉吉的讲话提振了市场对长期通胀预期的指标 脱离一个月低点。
以欧元区五年期和五年期盈亏平衡远期--显示市场对于2019年料将显示的2024年公债价格涨幅预测--衡量的通胀率预期升至1.81%，德拉吉讲话前报1.80%。
不到两周前，该指标报约1.90%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选