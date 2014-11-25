欧元债市：欧元区公债收益率触及纪录低点，因市场预期ECB将放宽政策

路透伦敦11月25日 - 欧元区公债收益率周二跌至纪录低位。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言将采取一切必要手段提高欧元区通胀率。

西班牙10年期公债收益率低于2%，爱尔兰公债收益率在1.5%下方，葡萄牙公债收益率低于3%。多数欧元区公债收益率处于或接近历史低点，因投资者认为欧洲央行将把资产购买范围扩展到主权债。

欧洲央行已经开始购买资产支持证券和担保债券，下个月将向银行发放新一轮长期贷款，试图鼓励银行业向企业和消费者放贷。

欧洲央行希望再向经济挹注1万亿欧元资金，但许多分析师表示，目前的措施不太可能达到这个目标。购买公债可能有助于欧洲央行达到这个目标，如果被认为是合法的，这一前景支撑市场，特别是较高收益的二线公债。

JPMorgan Asset Management固定收益部门投资长Nick Gartside预计，欧洲高收益公债收益率仍有下滑的“大幅空间”。他计算所有欧洲公债收益率降至负值的几率约两成，收益率跌至0.50%以下的几率为50%。

德国10年期公债收益率 跌3个基点至0.75%。

希腊10年期公债收益率 扭转稍早跌势，升至略高于8%。希腊代表正在巴黎与国际债权人展开关于救援计划的谈判。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价