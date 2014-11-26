欧元债市：德债标售需求不振，因欧洲央行将购买公债的预期压低收益率

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 德国今年第10次出现公债标售失败
* 葡萄牙公债置换需求不及预期
* 欧洲央行可能寻求在明年购买公债-冈斯坦西欧
路透伦敦11月26日 - 收益率处于纪录低位导致周三进行的德国公债标售和葡萄牙公债置换所获需求均不及预期，因欧洲央行称可能寻求在明年购买公债。
从技术上看，今日的德债标售以失败告终，为年内第10次，德国售出32.5亿欧元10年期公债，不及40亿欧元的最高目标。得标利率为0.74%，为纪录低位。
在二级市场尾盘，10年期德债收益率 报0.73%，回落2个基点，略高于10月中触及的低位0.716%。
葡萄牙将约17.5亿欧元的较短期公债置换成较长期公债，不及市场根据上一次债务管理操作结果作出的预期。
“今日客户对德债标售的需求很低，因价格太高，”荷兰合作银行的策略师Lyn Graham-Taylor表示。
“我不会过多解读葡萄牙公债置换结果，但由于二线公债收益率已经回落，因此，利差压缩交易的吸引力显然降低。”
置换结果公布前，10年期葡萄牙公债 收益率触及2.923%的纪录新低。
债务管理局将约17.5亿欧元2015和2016年到期的债券置换成2021和2023年到期的债券，远不及去年12月同类操作66.5亿欧元的规模。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，央行可能最早在明年首季决定是否开始后购买公债。
10年期希腊公债 收益率逆市上扬，上涨34个基点，报8.36%，之前该国与国际货币基金组织(IMF)和欧盟有关明年预算的磋商未能化解分歧，达成协议。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
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