欧元债市：欧元区公债收益率保持在低点，油价下跌压低通胀预期

* 欧元区11月通胀降温至0.3%

* 油价暴跌打压物价成长预期

* 意大利较可比德债利差接近今年最窄

* 一些银行呼吁下周实施QE

路透伦敦11月28日 - 欧元区主权债券收益率(殖利率)周五保持在接近纪录低位的水准，油价下跌拉低整体欧元区消费者物价增幅，令欧洲央行追加刺激措施的机率增加。

欧元区11月通胀降至0.3%，符合分析师预估，低于10月的0.4%。

自去年年初以来，消费者通胀一直未能达到欧洲央行设定的接近2%目标水准，近期数据令投资人对欧洲央行将开始购买公债以扭转通胀下滑趋势的预期升温。

石油输出国组织(OPEC)决定维持产量目标后，油价跌至四年低位，消费者物价前景因此进一步承压。

德国10年期公债收益率 小跌至0.70%，法国10年期公债收益率 走低3个基点至0.98%。

意大利10年期公债收益率 下跌2个基点，报2.06%，尽管该国10月失业率创历史高位。

意大利10年期公债较可比德债利差接近今年最窄水准。策略师表示，一旦实施量化宽松政策(QE)，会令较高收益债券进一步跑赢。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。

不过一些机构认为可能会更早出台决议。法国巴黎银行周四附和瑞士信贷的观点，预计可能在下次欧洲央行会议上宣布量化宽松。(完)

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